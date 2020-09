रेणुका बोलीं- जिस शहर ने सब दिया कुछ तो सम्मान दिखातीं, कंगना का आया जवाब

एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है. अपने बेबाक बयानों से उन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड के एक तबके को निशाने पर लिया है बल्कि कई मौकों पर नेताओं संग भी तू-तू मैं-मैं की है. हाल ही में एक्ट्रेस ने शिवसेना सासंद संजय राउत को जवाब देते हुए विविदित बयान दे डाला. उन्होंने मुंबई की पाक अधिकृत कश्मीर से तुलना कर दी. उनका ये बायन आग की तरह फैला और बॉलीवुड सेलेब्स का मुंबई के लिए प्यार भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा.

कंगना POK बयान उन पर पड़ा भारी

इस समय सोशल मीडिया पर कंगना के बयान की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है. रितेश देशमुख से लेकर उर्मिला तक,सभी ने कंगना के बयान को शर्मनाक बताया है. अब एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने भी इस मौके पर कंगना की क्लास लगा दी है. रेणुका ने कंगना को याद दिलाया है कि इसी मुंबई की वजह से उनके कई सपने पूरे हुए हैं. वे लिखती हैं- मुंबई तो वो शहर है जहा आपके सारे सपने पूरे हुए हैं. आपका स्टार बनने का सपना पूरा हुआ है. आप से इस खूबसूरत शहर के लिए कुछ तो सम्मान की उम्मीद की थी. ये देख कर गुस्सा आता है, दुख होता है कि आपने मुंबई को POK समान बता दिया.

Dear @KanganaTeam Mumbai is the city where your dream of becoming a Bollywood star has been fulfilled, one would expect you to have some respect for this wonderful city. It's appalling how you compared Mumbai with POK! उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला 😡 https://t.co/FXjkGxqfBK

अब इस बार कंगना रनौत ने भी रेणुका को जवाब दिया है. उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है- किसी सरकार के खिलाफ बोलना और उस जगह का अपमान करना एक बात कैसे हो सकती है. मुझे नहीं पता था कि आपकी की भी इतनी छोटी सोच होगी, मुझे नहीं पता था कि आप भी दूसरों की तरह मुझ पर निशाना साधने की कोशिश करेंगी. आप से तो बेहतर उम्मीद थी.

Dear @renukash ji when did criticising the poor administration of a government became equal to the place being administered , I don’t believe you are that naive, were you also waiting like a blood thirsty vulture to pounce and get a piece of my meat ? Expected better from you 🙂 https://t.co/wkR7u05rTB