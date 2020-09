कंगना पर अनूप सोनी का निशाना, इंडस्टी छोड़कर राजनीति कर लें ज्वाइन

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ड्रग्स को लेकर जो बयानबाजी की है. बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कई सेलेब्स ने कंगना के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई है. कंगना का यूं पूरी इंडस्ट्री को कोसना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है. रवीना टंडन और अनुभव सिन्हा के बाद अब टीवी एक्टर अनूप सोनी ने भी कंगना को आईना दिखाया है.

अनूप सोनी ने भी कंगना पर बोला हमला

अनूप सोनी ने कंगना को राजनीति में जाने की नसीहत दे दी है. उन्होंने एक्ट्रेस पर तंज कसते हुए कहा है- अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के 90 प्रतिशत लोग ड्रग्स पर हैं, तो उन्हें इस गंदी जगह को छोड़ देना चाहिए. उन्हें फिर तो गंगा से भी पवित्र इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए. राजनीति भी कर सकती हैं. अब अनूप सोनी ने कंगना का नाम तो नहीं लिया है लेकिन उनका निशाना उन्हीं की तरफ है. अनूप से पहले रवीना ने भी कहा था कि एक खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं कर सकता. वहीं अनुभव ने तो यहां तक कह दिया था कि कंगना खुद ड्रग्स पर होंगी.

Anyone who feels that 90% of the film industry is on drugs should not stay in this dirty rotten industry and join the most pious and Ganga se bhi jyada pavitra Industries...May be Rajneeti Industry...