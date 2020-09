कंगना के बयान पर छिड़ी जंग, कांग्रेस बोली- माफी मागें फडणवीस, राम कदम का हो नारको टेस्ट

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर आमने सामने हैं. कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने मांग की है कि भाजपा को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो लगातार कंगना रनौत का समर्थन कर रहे हैं.

सचिन सावंत की ओर से शुक्रवार सुबह कई ट्वीट किए गए. उन्होंने लिखा कि कंगना रनौत और भाजपा की आईटी सेल एक साथ काम कर रही है. कंगना ने 13 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों, 106 शहीदों, रानी लक्ष्मीबाई और मुंबई के चाहने वालों का अपमान किया है.

Maharashtra is a land of King Shivaji. There have been concerted efforts to humiliate Maharashtra by BJP. No BJP leader condemned Kangana yet. We demand unconditional apology from @Dev_Fadnavis & @BJP4Maharashtra for their tacit support to Kangana & Ram Kadam