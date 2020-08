तेजस फिल्म को लेकर उत्साहित कंगना रनौत, ' बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं'

भारतीय सेना और उनके पराक्रम को दिखाने के लिए फिल्ममेकर्स हमेशा तैयार रहते हैं. ये एक ऐसा जॉनर है जिसके साथ लोग सीधे कनेक्ट कर पाते हैं और एक भावनात्मक रिश्ता भी बन जाता है. अब उसी सक्सेस रेट को याद रखते हुए कंगना रनौत की फिल्म तेजस की तैयारी शुरू होने जा रही है. दिसंबर में तेजस की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी.

तेजस का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है. भारतीय वायुसेना की एक जाबाज ऑफिसर के रूप में कंगना खूब जंच रही हैं. उनके लुक को देख समझ आ रहा है कि वे फिर अपने रोल से सभी को चौंकाने को तैयार हैं. इस फिल्म को सत्य घटना पर आधारित बताया जा रहा है. मालूम हो कि भारतीय वायुसेना ने 2016 में महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में शामिल करने का फैसला लिया था. अब कंगना की तेजस उस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है. फिल्म के माध्यम से वायुसेना के शौर्य को सलाम किया जाएगा.

