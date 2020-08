बॉलीवुड सितारों का हुआ नारकोटिक टेस्ट तो कई पहुंच जाएंगे जेल: कंगना रनौत

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. सुशांत मामले में भी उनकी सक्रियता ऐसी रही है कि कई बार तो केस के भी समीकरण बदलते दिखे. अब जब से सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आया है, एक नया विवाद शुरू हो गया है. इसी विवाद पर कंगना ने ट्वीट कर फिर बॉलीवुड के एक तबके को निशाने पर लिया है.

कंगना ने दिया बड़ा बयान

कंगना ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अगर बॉलीवुड में नॉरकोटिक्स टेस्ट हो गया तो कई सारे सितारे जेल में होंगे. वे पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट करती हैं- अगर नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में आ गया तो कई A लिस्टर जेल में पहुंच जाएंगे. अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो कई बड़े खुलासे होंगे.उम्मीद करती हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड के इस गटर को भी साफ किया जाए.

If narcotics Control Bureau enters Bullywood, many A listers will be behind bars, if blood tests are conducted many shocking revelations will happen. Hope @PMOIndia under swatchh Bharat mission cleanses the gutter called Bullywood.