कोलकाता के कॉलेज की मेरिट लिस्ट में टॉपर सनी लियोनी! एक्ट्रेस ने ली चुटकी

क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं? क्या उन्हें कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अंग्रेजी लिटरेचर में BA(Hons) में दाखिला भी मिल गया है? और क्या दाखिला भी ऐसे वैसे नहीं, मेरिट लिस्ट में टॉप करने के बाद मिला है? जानें क्या है इस कहानी के पीछे का सच.

क्या है सनी लियोनी से जुड़ा मेरिट लिस्ट का मामला?

शुक्रवार सुबह सनी लियोनी ने एक ट्वीट किया तो कुछ लोगों को हैरानी हुई. फिर जल्दी ही सारा माजरा सामने आ गया. सनी ने कोलकाता से आई एक खबर पर चुटकी लेते हुए ये ट्वीट किया था. ट्वीट में लिखा था- आप सभी को कॉलेज में नए सेमेस्टर में मिलूंगी!!! उम्मीद करती हूं आप मेरी क्लॉस में होंगे. दरअसल, कोलकाता के आशुतोष कॉलेज में अंडरग्रेजुएट अंग्रेजी लिटरेचर में दाखिले के लिए गुरुवार को मेरिट लिस्ट जारी की. तो इसमें टॉपर की जगह सनी लियोनी का नाम लिखा था. कॉलेज की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट में टॉपर का नाम देख सभी दांतों तले उंगली दबा रहे थे.

See you all in college next semester!!! Hope your in my class ;) 😆😜