कंगना रनौत का दावा- मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता था, देखी ड्रग की अंधेरी दुनिया

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने नेपोटिज्म से लेकर घरेलू हिंसा तक, कई बार कई तरह के आरोप लगाए हैं. अब सभी आरोप सही साबित हुए हों, ऐसा तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें फैन्स का भरपूर सपोर्ट मिलता है. अब जब से सुशांत मामले में ड्रग एंगल सामने आया है, कंगना ने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बताते शुरू कर दिए हैं.

कंगना की ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता था?

कंगना ने शॉकिंग बयान देते हुए कहा है कि एक समय उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता था. वे कहती हैं- मैं नाबालिग थी और मेरा मेंटर जिसने मुझे काफी सताया , वो मेरी ड्रिंक में कुछ तो मिलाता था और फिर पुलिस के पास जाने से भी रोकता था. जब मैं सफल हो गई और बड़ी-बड़ी फिल्मी पार्टियों का हिस्सा बनी, तब मैं ड्रग्स की उस खतरनाक दुनिया या कह लीजिए माफिया से रूबरू हुई थी.

अब कंगना ने आरोप जरूर बड़ा लगाया है लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया है. ऐसे में वे किस शख्स की बात कर रही हैं, कौन उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाता था, ये साफ नहीं हो पा रहा है. लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में उन पॉर्टियों का भी जिक्र किया है जहां पर ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है. उन्होंने माना है कि एक जमाने में उन्हें उन पॉर्टियों में बुलाया जाता था. एक्ट्रेस का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो गया है.

I was still a minor my mentor turned tormentor used to spike my drinks and sedate me to prevent me from going to cops, when I became successful and got entry in to the most famous film parties I was exposed to the most shocking and sinister world and drugs,debauchery and mafia.

कंगना सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक दावा किया फिल्म इंडस्ट्री में कोकिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. उनके मुताबिक पहले तो पार्टियों में ये कई बार फ्री दिया जाता है, लेकिन बाद में MDMA के क्रिस्टल मिला दिए जाते हैं.

Most popular drug in the film industry is cocaine, it is used in almost all house parties it’s very expensive but in the beginning when you go to the houses of high and mighty it’s given free, MDMA crystals are mixed in water and at times passed on to you without your knowledge.