ड्रग विवाद में PMO को टैग करना गलत? कंगना बोलीं- करियर दांव पर लगा दिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी अग्रेसिव स्टैंड लिया है. जब से सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आया है, कंगना ने कई ट्वीट्स कर बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स को अपने निशाने पर लिया है. उन्होंने दावा किया है कि आधे से ज्यादा इंडस्ट्री ड्रग लेती है और अगर टेस्ट करवाए गए तो कई जेल तक पहुंच जाएंगे. अब इन सभी ट्वीट्स ये बात कॉमन थी कि कंगना ने पीएमओ को टैग किया था.

कंगना ड्रग ट्वीट में पीएमओ को क्यों कर रहीं टैग?

अब वैसे तो कई लोग अपने ट्वीट्स में पीएमओ को टैग करते हैं,लेकिन कंगना का ड्रग विवाद में उन्हें टैग करना समझ नहीं आ रहा है. एक यूजर ने कंगना के सामने यही सवाल उठा दिया है. यूजर ने कंगना का मजाक बनाते हुए कहा है- या तो आप काफी बहादुर हैं या फिर नासमझ. ऐसे ट्वीट में पीएमओ को क्यों टैग करना है. अगर उन्हें अपनी छवि की परवाह तो ये तो एक libel का मामला बन सकता है.

Wow that’s either incredibly reckless or indeed brave. Why mark a copy to PMO? If they value their reputation this is plain & simple libel, as per IPC. Unless they fear a test & she knows that. https://t.co/FWLGbX1iw9

कंगना ने दिया जवाब

यूजर के इस सवाल पर कंगना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि इस विवाद में पड़कर उन्होंने वैसे भी अपना करियर दांव पर लगा दिया है. वे लिखती हैं- आप अपने आप को इतना महान क्यों मान रहे हैं और मुझे इतना कम. अगर मैंने एक विवाद के लिए अपना करियर भी दांव पर लगाया है तो मेरे पास कुछ तो सबूत होंगे ही. मैं सबसे सफल अभिनेत्रियों में से हूं, आपको क्यों लगता है कि मुझे ये कानूनी बातों का ज्ञान नहीं होगा.

Why are you overestimating yourself and underestimating me? If I have put my reputation and career at stake I must be knowing something, I am arguably the most successful actress today, why do you think I don’t know the legal consequences of my actions? https://t.co/0ssdlxVU5J