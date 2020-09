करण की बुक लॉन्च पर बोलीं कंगना- सुशांत मार दिया गया और ये बच्चों की पब्लिसिटी कर रहे

फिल्म डायरेक्टर करण जौहर कुछ भी कर लें लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें सिर्फ ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में करण ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वे एक किताब लॉन्च करने जा रहे हैं. किताब पेरेंटिंग के ऊपर होगी और कहानी उनके बच्चों के इर्द-गिर्द घूमेगी. लेकिन करण जौहर को इस किताब के लिए कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला. लोगों ने उन्हें फिर अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया.

करण की किताब पर कंगना का निशाना

अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी करण की इस किताब का स्वागत नहीं किया है. उन्होंने सुशांत मामले का जिक्र करते हुए करण की इस किताब को भद्दा मजाक बता दिया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट जैसे मूवी माफिया की वजह से सुशांत मारा गया, एक परिवार के बच्चे का यूं उत्पीड़न किया गया, लेकिन यहां करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं. शर्म की बात है.

Karan Johar, Aaditya Chopra, Mahesh Bhatt, Rajeev Masand and entire army of blood thirsty vultures the mafia media killed Sushant, only son of the family succumbed to bullying, exploitation and harassment in Bullywood and here KJO promoting his kids! SHAME .. https://t.co/wrKEAkDgik