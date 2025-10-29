scorecardresearch
 

Ikkis Trailer: भारत के वीर की कहानी लेकर आए अगस्त्य नंदा, शानदार डेब्यू, इस दिन होगी रिलीज

पिक्चर की कहानी, भारत के सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता रहे अरुण खेत्रपाल की है, जिन्हें सरहद पर लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी. ट्रेलर में अगस्त्य नंदा को एक फौजी के रोल में देखेंगे. श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर सही में रोंगटे खड़े करने वाला है.

फिल्म 'इक्कीस' के ट्रेलर में अगस्त्य नंदा (Photo: Youtube/Screengrab)
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा जल्द ही अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करने को तैयार हैं. उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से नेटफ्लिक्स पर किया था. इसमें उनके साथ शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर थीं. अब अगस्त्य, डायरेक्टर श्रीराम राघवन की नई फिल्म 'इक्कीस' में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है.

रिलीज हुआ इक्कीस का ट्रेलर

पिक्चर की कहानी, भारत के सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता रहे अरुण खेत्रपाल की है, जिन्हें सरहद पर लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी. ट्रेलर में अगस्त्य नंदा को एक फौजी के रोल में देखेंगे. ट्रेलर की शुरुआत में अगस्त्य का किरदार अरुण खेत्रपाल अपने साथियों से वादा करता है कि अपनी रेजीमेंट के लिए अगला परमवीर चक्र वो लेकर आएगा. इसके बाद उसकी जर्नी की शुरुआत होती है.

अरुण खेत्रपाल की जिंदगी की असली कहानी पर बनी ये फिल्म आपको एक सैनिक की जीवन की गहराई में लेकर जाती है. अरुण यहां तगड़ी ट्रेनिंग करते, अपने रेजीमेंट को संभालते और जंग की तैयारी करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद वो पल भी आता है, जब उन्हें सच में जंग पर जाना पड़ता है. एक सैनिक का जुनून ही उसे साबित करने के लिए काफी होता है. आप देखते हैं कि अपने टैंक में आग लगने के बाद भी अरुण खेत्रपाल अपनी टैंक नहीं छोड़ता और अपनी राइफल से जंग लड़ता रहता है. वो अपने सीनियर से कहता है कि जंग के बाद वो लाहौर में गोल्फ खेलेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. कभी किस्से सुनने वाला अरुण खेत्रपाल खुद किस्सा बन जाता है.

श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर सही में रोंगटे खड़े करने वाला है. इसमें अगस्त्य नंदा को देख साफ है कि वो अपने करियर को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं. अगस्त्य दमदार एक्टिंग करते नजर आने वाले हैं. पिक्चर के ट्रेलर में इस साफ देखा जा सकता है. ऐसे में कहा जा सकता है कि इस फिल्म में यंग एक्टर का काम बॉलीवुड में उनके भविष्य का फैसला करेगा. फिल्म में अगस्त्य नंदा के साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी हैं. ट्रेलर में दोनों को रोमांस और Kiss करते देखा जा सकता है.

फिल्म 'इक्कीस' से सिमर भाटिया अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. इसमें अगस्त्य के साथ धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और दीपक दोबरियाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होगी. 

---- समाप्त ----
