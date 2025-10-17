'गोविंदा गया....', खतरे में पड़ा स्टारडम, बुरे दौर में सुने ताने, कैसे एक्टर ने खुद को संभाला?

हीरो नंबर 1 गोविंदा एक समय पर स्टार थे. वो जो भी फिल्म करते बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती. लेकिन कहते हैं एक एक्टर का हमेशा अच्छा दौर नहीं चलता. गोविंदा के करियर में वो वक्त भी आया जब उनकी बैक टू बैक कई फिल्में पिटीं. अपने डाउनफॉल पर एक्टर ने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पर रिएक्ट किया है. उनके साथ शो में चंकी पांडे भी गेस्ट बने.

फेलियर पर बोले गोविंदा

गोविंदा ने बताया कैसे जिंदगी एक वक्त ठहर सी जाती है. उस दौर में उन्हें लेकर ढेर सारे आर्टिकल छपते थे. एक्टर का मानना है कितने भी अच्छे डायलॉग, प्लानिंग और गाने क्यों ना डाल लो. जब तक अच्छा माहौल नहीं होगा, अच्छी फिल्म नहीं बन सकती है. वो कहते हैं- कभी कभी जीवन ठहर सा जाता है. आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, आप कितने भी अच्छे डायलॉग लिखवा लीजिए, गाने करवा लीजिए, पर वो कामयाब तब होते हैं जब एक माहौल तैयार होता है. उन्होंने फिल्म पार्टनर में अपनी कास्टिंग को लेकर भी बात की.

कैसे गोविंदा का हुआ पावरफुल कमबैक?

वो कहते हैं- मुझे लगता है आर्टिस्ट जैसे किसी गर्भ में रहते हैं. हमें लगता है हमारा एक बार जन्म होता है. लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि बार-बार पैदा होते हैं. कहीं कहीं आर्टिकल आया कि, गोविंदा गया, गोविंदा गया, मैंने सोचा चलो एक पिक्चर शुरू करते हैं. मैंने फिल्म 'आ गया हीरो' की. इससे पहले मैं डेविड धवन से मिला. उन्होंने मुझे सलाह दी कि सोहेल खान के साथ फिल्म बनाते हैं. हीरो सलमान खान होंगे. ऐसे पार्टनर फिल्म आई.

मालूम हों, पार्टनर मूवी 2007 में आई थी. ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी. इसे डेविड धवन ने बनाया था. सोहेल खान और पराग सांघवी ने प्रोड्यूस किया था. इसमें सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कटरीना कैफ लीड रोल में थे. मूवी हिट हुई थी. इस फिल्म से गोविंदा ने धमाकेदार कमबैक किया था.

गोविंदा फिलहाल स्क्रीन पर कम ही नजर आते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा सुर्खियों में रहती है. पत्नी सुनीता आहूजा संग उनके तलाक की चर्चा थी. हालांकि दोनों ने क्लियर किया कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है. ये शादी नहीं टूटेगी.

