हेमा ने धर्मेंद्र के लिए क्यों रखी अलग प्रेयर मीट, देओल फैमिली से बनाई दूरी? मनोज देसाई बोले- कोई विवाद...

एक्टर धर्मेंद्र के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया. उनके अंतिम संस्कार और प्रार्थना सभाओं में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार और प्रशंसक शामिल हुए थे. थिएटर ओनर मनोज देसाई ने हेमा मालिनी द्वारा अलग प्रार्थना सभा आयोजित करने को समझदारी बताया और कहा कि अच्छा हुआ कि वो देओल परिवार की प्रेयर मीट में नहीं आईं.

हेमा मालिनी ने रखी थी अलग प्रेयर मीट (Photo: Instagram @dreamgirlhemamalini)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे धर्मेंद्र की मौत ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया. धर्मेंद्र अपने जन्मदिन से महज कुछ दिन पहले 89 साल की उम्र में चल बसे. धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार ने निजी तौर पर उनका अंतिम संस्कार किया. हालांकि बाद में उनकी याद में प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ. धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने ताज लैंड्स एंड में प्रार्थना सभा रखी थी. उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने मुंबई स्थित उनके घर में इसे आयोजित किया.

मनोज देसाई ने हेमा मालिनी को लेकर क्या कहा?

अब थिएटर ओनर मनोज देसाई ने दोनों प्रार्थना सभाओं के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि हेमा मालिनी ने दिवंगत आत्मा के लिए अलग प्रार्थना सभा आयोजित करके समझदारी का काम किया. विक्की लालवानी से बात करते हुए मनोज ने कहा, 'मुझे हैरानी नहीं हुई कि हेमा जी नहीं आईं. किसी विवाद या ऐसी कोई बात होने से पहले ही उन्होंने उनके लिए अलग प्रार्थना सभा आयोजित कर ली. अच्छा हुआ कि वे नहीं आईं. हेमा और धर्मेंद्र जी बहुत करीब थे, लेकिन अगर किसी ने उन्हें कुछ कहा होता, तो पूरी प्रार्थना सभा बिगड़ जाती. इसलिए अच्छा हुआ कि उन्होंने अलग से प्रार्थना सभा आयोजित की.'

धर्मेंद्र और हेमा की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि उनकी सबसे ज्यादा केमिस्ट्री हेमा जी के साथ थी. हालांकि सभी हीरोइनों के साथ उनकी केमिस्ट्री थी, जिसमें मुमताज और मीना कुमारी शामिल हैं.'

सबसे अलग थी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट

प्रार्थना सभा में भारी भीड़ के बारे में बात करते हुए मनोज ने कहा, 'कारों की बहुत लंबी लाइन थी. मेरी कार 86वें नंबर पर खड़ी थी. मेरे आगे और पीछे बड़ी-बड़ी कारें थीं. प्रार्थना सभा में भजन गाए गए और पूरी दुनिया वहां थी. सभी आए थे. मैं सनी देओल से मिला और कहा कि बहुत लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं सामने के गेट से निकलता हूं, तो उन्होंने कहा 'आने के लिए धन्यवाद'. मैं बाहर 45 मिनट खड़ा रहा, अपनी कार का इंतजार करते हुए क्योंकि बाहर बहुत लंबी लाइन थी.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं इतने सारे कलाकारों की प्रार्थना सभाओं में गया हूं. इसमें राजेश खन्ना की भी शामिल है, जहां मैं अमिताभ बच्चन के बगल में बैठा था. यश चोपड़ा की प्रार्थना सभा में भी गया था, लेकिन धरम जी जैसी प्रार्थना सभा मैंने कभी नहीं देखी. लगा जैसे पूरा देश वहां था. ऐसा कोई नहीं था जो आना नहीं चाहता हो.'

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बिगड़ी तबीयत के कारण भर्ती कराया गया था. हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. हालत में सुधार दिखने के बावजूद धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका अंतिम संस्कार भी उसी दिन हुआ. इसमें कई बॉलीवुड हस्तियां पहुंची थीं. इनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान शामिल थे.

