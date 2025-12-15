scorecardresearch
 
'धुरंधर' से डेब्यू कर मिला फेम, संजय दत्त संग दिखा ये एक्टर कौन? सालों के स्ट्रगल पर लगा ब्रेक

फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा रही है. मूवी में संजय दत्त के साथ आदित्य उप्पल ने ASP ओमार हैदर का किरदार निभाया है, जो उनके करियर का माइलस्टोन साबित हुआ है. आदित्य ने संजय दत्त को बेहतरीन एक्टर बताया. उन्होंने फिल्म की सफलता पर खुशी जताई.

धुरंधर से आदित्य उप्पल को मिला बड़ा ब्रेक (Photo: Instagram @adityauppal)
इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी 'धुरंधर' ने बड़ा धमाका किया है. मूवी ने 9 दिन में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. धुरंधर में सितारों की फौज है. सबकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि आप ये नहीं बता पाएंगे किसने सबसे अच्छा काम किया है. बड़े सितारों के बीच मूवी में एक नया चेहरा भी शामिल हुआ है. जिसे आपने धुरंधर पार्ट 1 में भले ही छोटे से रोल में देखा हो, लेकिन सेकंड पार्ट में उनका रोल बड़ा और बेहतर होने वाला है. यहां बात हो रही है आदित्य उप्पल की.

मूवी में वो संजय दत्त की ल्यारी टास्क फोर्स में ASP ओमार हैदर के रोल में नजर आए. आदित्य के ज्यादातर सीन संजय दत्त के साथ हैं. संजू बाबा संग काम को उन्होंने बेहद एंजॉय किया. इस फिल्म का हिस्सा बनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. भले ही फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड था. लेकिन वो असर जरूर छोड़ गए. धुरंधर उनके करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई है. इंडस्ट्री में सालों के स्ट्रगल के बाद आदित्य को इस फिल्म से पहचान मिली है. आदित्य का मानना है ये उनके करियर की बड़ी फिल्म है. आज तक डॉट इन संग बातचीत में आदित्य ने अपने करियर, फिल्म धुरधंर की सफलता और संजय दत्त संग काम करने के एक्सपीरियंस पर बात की.

फिल्म की सक्सेस से खुश आदित्य
धुरंधर का सफल बिजनेस करना बहुत खुशी की बात है. एक डेब्यूटेंट को अगर पहली ही फिल्म में इतने अच्छे स्टार्स और एक बेहतरीन डायरेक्टर मिल जाए तो इससे अच्छी कोई खुशी की बात नहीं होगी. मैंने इससे पहले फिल्म ओमेर्टा की थी, लेकिन वो इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था. लेकिन धुरंधर में मेरा इस्टैबलिश्ड कैरेक्टर है. तो मैं इसे अपना पहला और बड़ा काम मानूंगा. उससे भी अच्छी बात ये है कि मेरा ये प्रोजेक्ट किसी अच्छे डायरेक्टर और बड़े बैनर के साथ है. तो ये खूबसूरत फीलिंग है. हमें शूट करते हुए लग रहा था कि हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं. मालूम था कि लोगों को ये पसंद आएगी. लेकिन इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा कि सब कुछ वायरल हो जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था. लेकिन लोगों को ये फिल्म अच्छी लग रही है. उनका प्यार मिल रहा है तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है. ये हैप्पी फीलिंग है.

संजय दत्त संग काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था?
संजय दत्त के साथ मेरे ज्यादातर सीन थे. उनके साथ ये मेरा पहला काम था. वो बचपन से मेरे आइडल रहे हैं. उनकी फिल्म सड़क, अर्धम ये सब देखी. मैंने उन्हें बताया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. हम लोग उस वक्त अमृतसर में शूट कर रहे थे. मेरा पहला ही शॉट उनके साथ था. इससे बढ़कर खुशी की बात नहीं थी कि संजय सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है. उनके साथ अगर आप खड़े भी हो जाएं तो आप अपने आप ही अच्छे लगने लगते हैं. उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है. वो हंबल इंसान हैं और शानदार एक्टर हैं.

''संजय सर जैसे ही शॉट खत्म होता था, वो दो चीजें जरूर करते थे. पहला तो ये कि उन्हें खाने का बहुत शौक है. पंजाब में कहीं पर भी वो हों, उनके लिए बेस्ट खाना निकलकर आता था. जैसे ही शॉट खत्म होता था, वो पूरे सेट पर हंसी मजाक का माहौल बनाकर रखते थे. ताकि कास्ट और क्रू मजे से रहे. सब कंफर्टेबल रहे. बाकी सब भी अच्छे थे. जैसे रणवीर भाई उनके साथ भी काम कर अच्छा लगा.''

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सेकंड पार्ट में बढ़ेगा स्क्रीन टाइम?
ऐसा जरूर होगा, सेकंड पार्ट में मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ेगा. पहले पार्ट में ओमार का कैरेक्टर इंटरवल के बाद ही शुरू होता है. उसे शुरू में इसीलिए शांत और ओबर्सवेंट रखा गया है क्योंकि सेकंड हाफ में वो बड़ा उलटफेर करेगा. ये मेरा कमिटमेंट है कि धुरंधर 2 में पार्ट 1 से ज्यादा मजा होगा. 

क्या धुरंधर प्रोपेगेंडा मूवी है?
मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता हूं. मुझे लगता है जनता जनार्धन है. उन्होंने फिल्म को इतना प्यार दिया है. जिस तरह फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बड़ी बात है. जिनको ये मूवी अच्छी नहीं लग रही वो भी जरूर थियेटर जाकर इसे देखें. फिर भी अगर उन्हें कोई कमी पेशी नजर आएगी, तो हम अगली बार और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे.

अक्षय खन्ना का वायरल सीन
उस सीन की तो बराबरी नहीं है. वो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो चुका है. किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, क्योंकि जब वो शूट हो रहा था, तब अक्षय खन्ना को भी नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है. उन्होंने डांस बिना तैयारी के अपने मन से किया था. कुछ प्लान नहीं था.

स्ट्रगल के बारे में
मैं हमेशा से मीडिया पर्सन रहा हूं. मैंने जर्नलिज्म एंड मास कॉम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मैं दिल्ली के थियेटर सर्विस से काफी कनेक्टेड रहा हूं. किंगडम ऑफ ड्रीम्स के एक शो में बतौर एक्टर काम किया है. वहीं पर गौरव गेरा से पहचान हुई थी. उसके बाद मैंने ओमेर्टा की. फिर 7 साल मीडिया में काम किया. मुझे शुरू से तलाश थी कि कोई अच्छा ब्रेक मिले. शायद धुरंधर वही ब्रेक है. अभी मैं धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार कर रहा हूं. बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात चल रही है. 
 

