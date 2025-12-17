'धुरंधर' देख कांपी 26/11 सर्वाइवर, मुंबई हमले वाले सीन को बताया दर्दनाक, आदित्य धर ने किया रिएक्ट

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को खूब प्यार और तारीफ मिल रही है. इंटरनेट पर इस फिल्म के चर्चे लगातार हो रहे हैं. ये फिल्म असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित है और इसमें 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की उस भयावह रात को भी दिखाया गया है. अब एक 26/11 सर्वाइवर ने फिल्म के एक सीन पर आपण रिएक्शन दिया है. उन्होंने बताया कि यह सीन देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई. साथ ही सर्वाइवर ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म प्रशंसा भी की.
सर्वाइवर ने किया ट्वीट
मंगलवार, 17 दिसंबर को 26/11 सर्वाइवर और लेखिका रजिता बग्गा ने एक्स (पहले ट्विटर) पर 'धुरंधर' का एक सीन शेयर किया. उन्होंने बताया कि 26/11 की उस रात वे अपने पति अजय बग्गा के साथ ताज होटल में थीं. इस भयानक आतंकी हमले से जिंदा बचना उनका सौभाग्य था. उन्होंने आगे बताया कि 14 घंटे बाद उन्हें जिंदा बचाया गया था.
रजिता ने लिखा, 'धुरंधर में मेरे लिए सबसे रोंगटे खड़े करने वाला सीन वह लाल स्क्रीन वाला था, जहां 26/11 के आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स की असली वॉयस रिकॉर्डिंग्स चलाई गईं. हैंडलर्स आतंकवादियों को क्या-क्या निर्देश दे रहे थे. कितना क्रूर, अमानवीय और घृणित था. सबकुछ सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई. दूसरी तरफ से उस सीन को फिर से बनते देखना. हैंडलर्स हर बम फटने और हर व्यक्ति की मौत पर जश्न मना रहे थे. अगर यह हमें गुस्से और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नई प्रतिबद्धता से नहीं भरता, तो और क्या भरेगा?'
उन्होंने आगे लिखा, '17 साल बीत गए, लेकिन जो हुआ और हमारे साथ जो हो सकता था, उसकी याद ने मुझे बुरी तरह हिला दिया. दिल दहला देने वाला और दर्दनाक. धुरंधर और इसके निर्माताओं, आदित्य धर को बहुत श्रेय, जिन्होंने मात्र 2-3 मिनट में एक पूरी नई पीढ़ी को 26/11 पर वाकई क्या हुआ था, यह समझा दिया.रणवीर सिंह का वह लुक एक पूरी पीढ़ी को सताएगा.'
डायरेक्टर आदित्य धर ने दिया जवाब
फिल्ममेकर आदित्य धर ने सर्वाइवर की इस प्रशंसा का जवाब भी दिया है. उन्होंने लिखा, 'आपके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि यह कहानी क्यों सुनाई जानी जरूरी थी. वह पल क्रूर सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था. अगर यह निशान छोड़ता है, तो इसलिए ताकि हम याद रखें, एकजुट रहें और ऐसी अंधेरी ताकतों को कभी वापस न आने दें. जिंदा रहने, बोलने और हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करने के लिए धन्यवाद.'
'धुरंधर', एक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसमें रणवीर सिंह को एक खुफिया एजेंट के रूप में देखा जा सकता है, जो पाकिस्तान के ल्यारी में रहमान डकैत के गिरोह में घुसता है, ताकि सिंडिकेट को तोड़ सके और आईएसआई से इसके संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी भारत के लिए इकट्ठा कर सके. फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में हैं.