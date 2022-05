Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 3: 50 cr के पार कलेक्शन, बनी कार्तिक की बेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म

Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की नॉनस्टॉप कमाई जारी है. कार्तिक आर्यन की मूवी ने एक बार फिर से सूने पड़े बॉक्स ऑफिस को गुलजार कर दिया है. काफी समय बाद साउथ फिल्मों से इतर किसी हिंदी मूवी ने अपना दमखम दिखाया है.

भूल भुलैया 2 ने कितने कमाए?

भूल भुलैया 2 ने 14.11 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी. फिल्म का पहला वीकेंड रॉकिंग रहा है. मूवी ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. भूल भुलैया 2 ने तीन दिन में भारतीय बाजार में 55.96 करोड़ का कलेक्शन किया है. जहां हिंदी फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन 20 करोड़ में सिमट रहा है, वहीं भूल भुलैया 2 की उम्दा कमाई ने हिंदी सिनेमा को बूस्ट करने में बड़ा योगदान दिया है.

#BhoolBhulaiyaa2 infuses oxygen in the lungs of an ailing industry... A ₹ 55 cr+ *weekend* at a time when *most* #Hindi films are ending up below ₹ 20 cr *lifetime* is a MASSIVE ACHIEVEMENT... Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr, Sun 23.51 cr. Total: ₹ 55.96 cr. #India biz. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LlIcwH0tUh