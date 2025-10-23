खेसारी से पवन सिंह तक, राजनीति में आए ये भोजपुरी सितारे, कैसा रहा रिपोर्ट कार्ड?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हलचल तेज है. भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का इस चुनाव में अहम योगदान होने वाला है. कोई पार्टी का स्टार प्रचारक बना है. तो किसी ने खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है. इस बार खेसारी लाल यादव ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है. वो छपरा से आरजेडी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे.

ज्योति सिंह-खेसारी चुनावी मैदान में

वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं. पवन सिंह के भी चुनावी मैदान में उतरने की खबरें थीं. लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार किया है. वो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे.

बिहार चुनाव के इस गरमा गरम माहौल में खेसारी और ज्योति को जीत मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा. इस रिपोर्ट में जानते हैं उन भोजपुरी स्टार्स के बारे में जो राजनीति के मैदान में उतरे. किसी ने अपने काम से जनता का दिल जीता, तो कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा. जनता के बीच उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, जानते हैं...

पवन सिंह

पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. ज्योति सिंह ने तब पति के लिए कैंपेन किया था. लेकिन पावर स्टार इलेक्शन हार गए थे. पवन दूसरे नंबर पर थे. CPI (ML-L) के राजा राम सिंह चुनाव जीते थे. अक्टूबर 2025 में पावर स्टार ने दोबारा बीजेपी जाॉइन की. अब वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं.

Advertisement

दिनेश लाल यादव

दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 2019 में बीजेपी जॉइन की थी. उन्होंने आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव के सामने वो हार गए थे. फिर 2022 के उपचुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को हराया था.

रवि किशन

रवि किशन हिंदी और भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं. एक्टिंग के मैदान में सफल पारी खेलने के बाद उन्होंने राजनेता बनने का फैसला किया. उन्होंने पहले कांग्रेस जॉइन की फिर बीजेपी. 2009 में जौनपुर की सीट से हारने के बाद उन्होंने 2019 में बीजेपी का दामन थामा था. वो गोरखपुर से चुनाव जीतकर वहां से सांसद बने.

मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने शोबिज में सक्सेस देखी. आज वो बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं. 2009 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से चुनावी टिकट दिया था. लेकिन वो हार गए थे. इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए. 2014, 2019, 2024 में चुनाव जीतकर सांसद बने. मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

विनय बिहारी

भोजपुरी डायरेक्टर विनय बिहारी ने 2010 में लौरिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसके बाद वो 2015 और 2020 में बीजेपी की तरफ से लड़े और जीते.

---- समाप्त ----