scorecardresearch
 

Feedback

कपूर्स के नेटफ्लिक्स शो में क्यों नहीं बहू आलिया? देवर बोला- उनका शेड्यूल ब‍िजी था...

कपूर खानदान का नया शो 'डाइनिंग विद द कपूर' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है. इसमें परिवार की कई पीढ़ियां शामिल हैं. शो का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, लेकिन फैंस ने देखा कि आलिया भट्ट इसमें नहीं हैं. क्रिएटर्स ने बताया कि आलिया शो का हिस्सा क्यों नहीं बन पाईं.

Advertisement
X
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Photo: Instagram/@aliaabhatt)
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Photo: Instagram/@aliaabhatt)

बॉलीवुड की पहली फैमिली कहे जाने वाले कपूर खानदान के फिल्मी किस्से और निजी यादें अब एक स्वादिष्ट ट्रीट के साथ परोसे जाने को तैयार हैं. उनका नया शो 'डाइनिंग विद द कपूर्स' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आने वाला है. शो में कपूर खानदान की लगभग सभी जनरेशन मौजूद हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ था. लेकिन फैंस ने गौर किया कि इसमें आलिया भट्ट नजर नहीं आ रहीं. अब उनकी गैर-मौजूदगी की असली वजह सामने आ गई है.

क्यों शो से गायब हैं आलिया?

शो के क्रिएटर्स अरमान जैन और स्मृति मुंदड़ा ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में इस सवाल का जवाब दिया. अरमान जैन ने कहा, 'उनकी पहले से शूटिंग की कमिटमेंट्स थीं. थोड़ा फिल्मी लगेगा, लेकिन जैसे राज कपूर साहब कहा करते थे कि काम ही पूजा है.' स्मृति मुंदड़ा ने इसपर कहा, 'इस परिवार की यही खासियत है. सब वर्कहॉलिक हैं और अपने काम से बहुत प्यार करते हैं.' उन्होंने बताया, 'हर बार कोशिश रहती है कि सभी इकट्ठा हों और फैमिली को प्राथमिकता दें. लेकिन आखिरकार एक-दो लोग काम की वजह से नहीं आ पाते और यह हमेशा स्वीकार किया जाता है.' अरमान ने स्मृति की बात पर हामी भरी और कहा, 'हर फंक्शन में ऐसा होता है. क्रिसमस हो, दिवाली हो, हर बार ऐसा ही चलता है.'

सम्बंधित ख़बरें

Neha Marda with daughter
शादी के 12 साल बाद मां बनीं Neha Marda, छलका दर्द, बोलीं... 
Gaurav with Akansha
मां नहीं बनना चाहतीं Gaurav Khanna की पत्नी, बोलीं... 
Keerthy Suresh AI
एक्ट्रेस की फोटो से हुई छेड़छाड़, AI से पोज बदलकर दिखाया वल्गर, बोली- हैरान थी 
karachi gang wars, ilyas kashmiri, major mohit sharma... Dhurandhar Real Story Revealed
कराची का क्लेश, बलोचों का बलवा, पाक की पॉलिटिक्स... ये है 'धुरंधर' की कहानी 
Fatima Sana Shaikh Feminists
फातिमा सना शेख ने 'फेमिनिज्म' का बताया मतलब, बोलीं- इसका मतलब मर्दों की... 
Advertisement

नजर आएंगे ये सदस्य

'डाइनिंग विद द कपूर्स' में रणधीर कपूर और उनकी बेटियां करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर नजर आएंगी. उनके साथ बुआ रीमा जैन और उनके बेटे आदर जैन और अरमान जैन होंगे. नीतू कपूर और उनके बच्चे रिद्धिमा कपूर सहनी और रणबीर कपूर भी इसमें शामिल हैं. इसके अलावा कुणाल कपूर, जहान कपूर, निताशा नंदा, नव्या नवेली नंदा, आगस्त्य नंदा, नीला कपूर, सैफ अली खान, अनीसा जैन और भरत सहनी भी शो में नजर आएंगे.

आलिया ने शेयर की थी पोस्ट

आलिया भट्ट भले ही शो का हिस्सा नहीं बन पाईं. लेकिन ट्रेलर रिलीज होते ही उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की थी. आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा था, 'मेरे अनुभव से कह रही हूं ये बहुत मजेदार होने वाला है. बधाई हो अरमानी… कमाल का काम किया है तुमने.'

क्या होगा शो में खास?

ट्रेलर की शुरुआत करीना कपूर खान के इस बयान से होती है कि उनका परिवार 'मजेदार, प्यार करने वाला और एकजुट' है और सबको खाने का बहुत शौक है. पता चलता है कि अरमान जैन ने यह खास लंच राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के सम्मान में आयोजित किया है. ट्रेलर में ढेर सारे हंसी-मजाक वाले पल हैं. रणबीर और अरमान किचन में मजाक करते हुए, डिनर टेबल पर जोर-शोर से सदस्यों की बातें, करीना को उनकी भूख के लिए चिढ़ाया जाना और आदर जैन का करीना के बॉलीवुड गॉसिप में इंटरेस्ट लेने पर मजाक उड़ाना इसमें शामिल है. यह शो 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement