आमिर खान से क्लैश को तैयार अक्षय कुमार, बोले- आशा करता हूं...

Raksha Bandhan and Laal Singh Chaddha Box Office Clash: बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही धमाका होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार एक साथ टकराने वाले हैं. ये सुपरस्टार्स हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और अक्षय कुमार. 11 अगस्त को बॉलीवुड के ये दोनों दिग्गज कलाकार फैंस को अपनी फिल्मों की सौगात देने वाले हैं.

बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे अक्षय-आमिर

अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. खास बात ये है कि इसी दिन आमिर खान और करीना कपूर की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होगी. ऐसे में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा का क्लैश दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन पर असर डाल सकता है.



क्लैश पर क्या बोले आमिर खान?

ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार से जब आमिर की फिल्म संग क्लैश के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- ये क्लैश नहीं है. इसे अच्छी फिल्मों का साथ में आना कहते हैं. ये एक बड़ा दिन है. कोविड-19 की वजह से कई फिल्में रिलीज नहीं हो पाई थीं और अभी भी कई फिल्में अपनी रिलीज डेट के इंतजार में है. तो ये नेचुरल है कि कई फिल्में एक साथ रिलीज होंगी. मैं आशा करता हूं कि दोनों फिल्में अच्छी कमाई करें.

रक्षाबंधन फिल्म का ट्रेलर बीते दिन 21 जून को रिलीज किया गया है. फिल्म के ट्रेलर को फैंस का काफी अच्छा रिएक्शन मिला है. ये फिल्म भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते और प्यार को दर्शाती है. अक्षय ने ट्रेलर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था- जहां परिवार का प्यार होता है, वहां हर रुकावट का समाधान होता है. ट्रेलर देखकर इतना तो साफ है फिल्म में रिश्तों की अहमियत को दिखाया जाएगा, जो लोगों के दिलों को छू सकती है.

Jahan parivaar ka pyaar hota hai, wahan har rukaavat ka samadhaan bhi hota hai! ✨#RakshaBandhanTrailer is out, watch now. https://t.co/QBn8GVwhzs#ReturnToFeelings#RakshaBandhan11August