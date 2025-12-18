एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास एक लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' आने वाली है, जिसे कुछ ही समय पहले एक अनोखे तरीके से अनाउंस किया गया. आमिर खान एक वीडियो में जमकर वीर दास की पिटाई करते नजर आए थे. अब, दोबारा ऐसा ही कुछ होते देखा गया है.

'हैप्पी पटेल' के ट्रेलर को लेकर फिर जंग हुई शुरू

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो डाला है, जिसमें आमिर और वीर दास एक बार फिर आपस में भिड़ते नजर आए हैं. हालांकि इस बार वजह थोड़ी अलग है. दोनों अपनी नई फिल्म के ट्रेलर को लेकर बहस कर रहे हैं कि आखिर किसका एडिट किया हुआ ट्रेलर बेस्ट होगा.

इस मजेदार वीडियो की शुरुआत आमिर के योगा करने से हो रही है. पिछले वीडियो में पिटाई के बाद. वीर दास थोड़े सहमे दिखाई दिए. मगर इस बार आमिर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अब शांत हो गए हैं. दोनों आगे अपनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' की बातें कर रहे हैं. आमिर बताते हैं कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर बनाया है, जिसे सुनकर वीर दास हैरान रह जाते हैं.

फिर वीर दास कहते हैं कि उन्होंने भी फिल्म का ट्रेलर बनाया है. इसके बाद, आमिर के बोलने का अंदाज बदल जाता है. वो वीर दास से कहते हैं कि ट्रेलर उनका ही चलेगा. मगर कॉमेडियन ने कहा कि ट्रेलर में डायरेक्टर का विजन होना जरूरी है. आगे, आमिर कहते हैं कि ये फिल्म उनकी है क्योंकि वो इसके प्रोड्यूसर हैं. वो मार्केटिंग के जीनियस हैं, इसलिए ट्रेलर उन्हीं का चलेगा.

वीर दास आगे कहते हैं कि ये एक यंग क्रेजी फिल्म है, तो ट्रेलर भी वैसा ही चलेगा. जिस पर आमिर कहते हैं कि क्या वो यंग नहीं? इसके जवाब में वीर कहते हैं कि वो 62 साल के यंग, ग्लोइंग इंसान हैं. आमिर बताते हैं कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाते हैं. वो आगे अपना काम गिनाते हैं. फिर वो वीर दास के ट्रेलर की पेनड्राइव पानी में फेंक देते हैं और कॉमेडियन की फिर से पिटाई करने लगते हैं.

मालूम हो कि वीर दास की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' एक कॉमेडी सस्पेंस फिल्म है जिसे कॉमेडियन ने डायरेक्ट भी किया है. इसमें आमिर खान और इमरान खान का कैमियो भी है. ये फिल्म 16 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को रिलीज होगा.

