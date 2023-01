Bigg Boss 16: फिनाले से पहले अब्दू रोजिक शो से हुए आउट, सिसक-सिसक कर रोए शिव-साजिद खान

बिग बॉस 16 का अपकमिंग एपिसोड अब्दू रोजिक के फैंस के लिए बेहद इमोशनल होने वाला है. बिग बॉस 16 का नया प्रोमो सामने आया है. प्रोमो में अब्दू रोजिक घर से बाहर आते नजर आए. एक तरफ अब्दू रोजिक बिग बॉस हाउस से निकले, दूसरी तरफ शिव और साजिद खान को उनके लिए रोता हुआ देखा गया.

अब्दू रोजिक हुए बाहर

बिग बॉस फैन क्लब पर लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि अब्दू रोजिक शो से एलिमिनेट होने वाले हैं. वहीं अब प्रोमो देख कर क्लीयर हो गया कि बिग बॉस में अब्दू रोजिक की जर्नी खत्म हो गई है. प्रोमो में बिग बॉस कहते हैं कि 16 सीजन में ये पहली बार हो रहा है. इसके बाद अब्दू टनल की तरफ जाते हैं. निम्रत उनसे कहती हैं अब्दू रुको अभी. इसके बाद सभी घरवाले टनल के पास आकर खड़े हो जाते हैं.

एक पल को ऐसा लगा कि हमेशा की तरह ये बिग बॉस का प्रैंक हो सकता है. पर सब इंतजार करते रहते हैं और अब्दू रोजिक बिग बॉस हाउस से बाहर चले जाते हैं. अब्दू के जाते ही बिग बॉस हाउस के सभी कंटेस्टेंट्स इमोशनल हो जाते हैं. यहां तक शिव, साजिद खान और टीना दत्ता को सिसक-सिसक कर रोते हुए भी देखा जा सकता है.

