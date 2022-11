'इमली' स्टार Fahmaan Khan से शादी करने को तैयार 19 साल की Sumbul! रखी ये शर्त

बिग बॉस 16 की यंग स्टार सुम्बुल तौकीर खान की जबरदस्त चर्चा है. चाहे उनका गेम में कम योगदान हो, फिर भी सोशल मीडिया पर सुम्बुल ही छाई हुई हैं. सुम्बुल के वीक गेम को सपोर्ट करने पिछले दिनों उनके दोस्त फहमान खान शो में आए थे.

टीवी शो के बाद बिग बॉस में भी उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई. सुम्बुल और फहमान के अफेयर की भी खबरें आती हैं. पर दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त ही बताते हैं.

सुम्बुल ने ये क्या कहा?

बीते एपिसोड में सुम्बुल ने फहमान को लेकर ऐसा कुछ कह दिया, जिससे दोनों के फैंस काफी खुश हो गए हैं. शो में रिलेशनशिप्स पर बातचीत हो रही थी. अब्दू रोजिक ने सुम्बुल को फहमान खान का नाम लेकर टीज किया. अब्दू ने फहमान को सामान कहा. सुम्बुल इससे ऑफेंड हो गईं, उन्होंने कहा फहमान को जो भी ऐसे बुलाता है वो अपसेट हो जाती हैं. सुम्बुल को अपसेट होता देख अब्दू ने वादा किया कि वो अबसे फहमान खान के नाम का मजाक नहीं उड़ाएंगे.

#AbduRozik has been repeatedly mocking Fahman's name by calling him 'Saamana' #SumbulTouqueerKhan listens here for the first time. She expresses her anger.She said straight away that I am not joking and not at all okay with your joke. Place left #FahmaanKhan #SuMaan #SumbulArmy pic.twitter.com/AkFUFGuYiM