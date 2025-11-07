'जयचंद की पार्टी का निशान उतारो...', अपनी जनसभा में 'हरा गमछा' देख भड़के तेज प्रताप

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, जिसमें 122 सीटों का फैसला होना है. सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में गया के वजीरगंज में तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राजद पर जमकर निशाना साधा.

तेज प्रताप यादव जनसभा में हरे गमछे वाले एक व्यक्ति को देखकर भड़क उठे और लालू प्रसाद यादव के अंदाज में चिल्लाए, 'हरा गमछा उतारो, यहां पीला गमछा चलेगा!' उन्होंने कहा, 'हरा गमछा जयचंद की पार्टी का है, जो हमें परिवार और पार्टी से निकाल दिया. बहुत सारे बहरूपिए भी घूम रहे हैं.' उन्होंने बिना नाम लिए राजद पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'अभी हरा पार्टी का एक जयचंद आया था, जिसे मैंने हटा दिया. पांच जयचंद मिलकर हमें पार्टी से बाहर कर दिया. हम सलामी देते हैं जयचंदवा को, जिसके कारण मैं सच्चे में जनता के बीच में आ गया.' तेज प्रताप ने जनसभा को संबोधित करते हुए बेरोजगारी, पलायन और किसानों की समस्याओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'बिहार में बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है. खेतों में काम करने वाले किसानों को सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा. यह सरकार सिर्फ लूट रही है. स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव बनाना होगा. अगर दूसरे के चक्कर में पड़ गए तो पांच साल बैठ जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा.'

जनसभा में हरा गमछा लगाए एक शख्स को देखकर तेज प्रताप यादव ने मंच से हिदायत दी, 'यहां जनशक्ति जनता दल की जनसभा है , हरा गमछा उतारिए. उतारो नहीं तो सिपाही उतार देगा. यहां हरा गमछा नहीं, भगवान कृष्ण का पीला गमछा चलेगा.' उनकी यह बात सुनकर सभा में मौजूद समर्थकों ने तालियां बजाईं और तेज प्रताप जिंदाबाद के नारे लगाए. बता दें कि आरजेडी ने अनुशासनहीनता के आरोप में तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई है और महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. (रिपोर्ट: पंकज कुमार)

