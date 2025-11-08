'बिहार में राहुल गांधी की दुकान बंद हो जाएगी, इंडिया ब्लॉक का होगा सफाया', बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में INDIA गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा, और इस हार के साथ ही राहुल गांधी की 'दुकान' बिहार में बंद हो जाएगी. उन्होंने दावा किया कि NDA 243 सदस्यीय विधानसभा में 160 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा.

सीमांचल को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हैं: शाह

पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए, अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव बिहार के सीमांचल क्षेत्र को "घुसपैठियों का अड्डा" बनाने पर तुले हुए हैं.

शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "हम हर अवैध प्रवासी का पता लगाएंगे और पहचान करेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाएंगे और उन्हें उनके देश भेजेंगे." उन्होंने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हमला करते हुए कहा, "अगर आप नहीं चाहते कि घुसपैठिए बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करें, तो आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन को हराएं, जिसने उन्हें बचाने के लिए यात्रा निकाली."

सिर्फ बेटों की चिंता में लालू और सोनिया

महागठबंधन पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी केवल अपने-अपने बेटों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की चिंता कर रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि न तो बिहार में और न ही दिल्ली में उनके लिए कोई सीट खाली है.

शाह ने 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान का जिक्र करते हुए दावा किया कि, "राज्य का आधा हिस्सा पहले ही कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखा चुका है." आरजेडी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, "मैं तेजस्वी से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सात जन्मों' में भी वह नहीं कर सकते जो लालू जी ने किया... वह इतने घोटालों में शामिल नहीं हो सकते."

बिहार के लिए विकास का रोडमैप

अपने संबोधन में अमित शाह ने बिहार के विकास की बात भी की. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम रिफाइनरी और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से बिहार को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक रोडमैप तैयार है. इसके अलावा, नेपाल की नदियों से आने वाला पानी, जो बिहार में बाढ़ और विनाश लाता है, अब किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

