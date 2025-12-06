पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, TVK प्रमुख से मिले कांग्रेस नेता

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है. इसी बीच तमिल सुपरस्टार विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम और कांग्रेस के बीच राजनीतिक नजदीकी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता ने हाल ही में विजय से मुलाकात की है.
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्रमुख और प्रमुख रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती ने हाल ही में विजय से उनके पट्टिनमपक्कम स्थित निजी निवास पर बंद कमरे में मुलाकात की.
समर्थन जुटाने पर बातचीत जारी
सूत्रों की मानें तो घंटों चली इस बैठक में मुख्य रूप से 2026 के केरल और पुडुचेरी में TVK के समर्थन की संभावना पर बातचीत हुई बताई जा रही है. हालांकि, कांग्रेस की स्थिति दोनों जगहों पर मजबूत है. जबकि विजय की लोकप्रियता तमिल डायस्पोरा में भी जबरदस्त है.
बताया जा रहा है कि केरल और पुडुचेरी में कांग्रेस के लिए TVK का समर्थन जुटाने पर बातचीत चल रही है, ताकि बाद में तमिलनाडु में भी कोई समझौता बन सके.
विजय पर टिप्पणी न करने की हिदायत
उधर, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने तमिलनाडु और केरल के अपने नेताओं को सख्त निर्देश दिया था कि विजय या TVK पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी न करें. ये निर्देश खुद प्रवीण चक्रवर्ती की टीम की तरफ से जारी किया गया था, जिससे साफ था कि पीछे-पीछे बातचीत जारी है.
तमिलनाडु में कांग्रेस अभी डीएमके के साथ गठबंधन में है, लेकिन विजय की बढ़ती लोकप्रियता और TVK के तेजी से फैलते संगठन को देखते हुए कांग्रेस किसी भी हाल में विजय को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती.