scorecardresearch
 

Feedback

'RJD के झूठ के पैकेज को बिहार ने नकार दिया...', औरंगाबाद में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद की रैली में एनडीए सरकार की वापसी का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नरेंद्र-नीतीश के काम पर विश्वास करते हैं. मोदी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर धोखा करने का आरोप लगाया.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo: X/@BJP4India)
पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo: X/@BJP4India)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि बिहार के मतदाता नरेंद्र-नीतीश के काम के रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं और NDA के मजबूत इरादों का समर्थन करते हैं. पीएम ने कहा कि पहले चरण के मतदान से यह पुष्टि हो गई है कि फिर एक बार, NDA सरकार. बिहार में फिर से 'सुशासन सरकार' बनेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को भी RJD के वादों पर विश्वास नहीं है और वह उनके घोषणापत्र की बात भी नहीं करती है. बिहार ने RJD के झूठ के पैकेज को नकार दिया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मोदी-नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है और वह जो कहते हैं वह करते हैं." पीएम ने अपनी गारंटी के उदाहरण दिए. उन्होंने पूछा, "मैं कहा था कि राम मंदिर बनेगा, क्या वह हुआ या नहीं? मैंने वादा किया था कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिर जाएगी, क्या वह हुआ या नहीं?"

सम्बंधित ख़बरें

Abu Azmi said, Why should I sing Vande Mataram? BJPs protest in Mumbai.
'वंदे मातरम के टुकड़े कर बोए विभाजन के बीज', PM मोदी का कांग्रेस पर वार 
In 1937, Vandemataram was fragmented.
'1937 में वंदे मातरम के टुकड़े किए गए थे', राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर बोले PM मोदी  
Gandhi said - Vande Mataram is a representation of undivided India.
'वंदे मातरम् ने अंग्रेजों के एजेंडे को धवस्त किया', बोले PM मोदी 
There is no goal that we Indians cannot achieve: PM Modi
वंदे मातरम के 150 साल: PM मोदी बोले- 'ये भारत की शाश्वत संकल्पना' 
The chair of the CM in Bihar and the PM in Delhi is not vacant: Amit Shah.
'आपके बेटों का नंबर नहीं लगेगा...', शाह का लालू-सोनिया पर हमला 

ऑपरेशन सिंदूर और बदला

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने बिहार की धरती से यह ऐलान किया था कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि हम सभी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नष्ट होते देखा है, जिससे पाकिस्तान को उनकी नापाक हरकतों का जवाब मिला.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Exclusive: प्रतीका रावल को PM मोदी के इवेंट से पहले मिला था वर्ल्ड कप मेडल, प‍िता ने बताई सच्चाई

कांग्रेस पर सैनिकों के साथ धोखे का आरोप

पीएम मोदी ने कहा कि OROP योजना लागू हुए अब 11 साल पूरे हो रहे हैं और कई साल तक हमारे सैनिक परिवार इस योजना की मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बार-बार उनसे झूठ बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिखाकर कहा था कि योजना लागू हो गई है, जबकि असल में कुछ नहीं किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement