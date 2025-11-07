'RJD के झूठ के पैकेज को बिहार ने नकार दिया...', औरंगाबाद में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि बिहार के मतदाता नरेंद्र-नीतीश के काम के रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं और NDA के मजबूत इरादों का समर्थन करते हैं. पीएम ने कहा कि पहले चरण के मतदान से यह पुष्टि हो गई है कि फिर एक बार, NDA सरकार. बिहार में फिर से 'सुशासन सरकार' बनेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को भी RJD के वादों पर विश्वास नहीं है और वह उनके घोषणापत्र की बात भी नहीं करती है. बिहार ने RJD के झूठ के पैकेज को नकार दिया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मोदी-नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है और वह जो कहते हैं वह करते हैं." पीएम ने अपनी गारंटी के उदाहरण दिए. उन्होंने पूछा, "मैं कहा था कि राम मंदिर बनेगा, क्या वह हुआ या नहीं? मैंने वादा किया था कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिर जाएगी, क्या वह हुआ या नहीं?"

ऑपरेशन सिंदूर और बदला

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने बिहार की धरती से यह ऐलान किया था कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि हम सभी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नष्ट होते देखा है, जिससे पाकिस्तान को उनकी नापाक हरकतों का जवाब मिला.

कांग्रेस पर सैनिकों के साथ धोखे का आरोप

पीएम मोदी ने कहा कि OROP योजना लागू हुए अब 11 साल पूरे हो रहे हैं और कई साल तक हमारे सैनिक परिवार इस योजना की मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बार-बार उनसे झूठ बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिखाकर कहा था कि योजना लागू हो गई है, जबकि असल में कुछ नहीं किया.

