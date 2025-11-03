scorecardresearch
 

Feedback

मुंगेर में RJD समर्थकों का हंगामा, तेजस्वी संग सेल्फी लेने की होड़ में तोड़ी बैरिकेडिंग, दो पुलिसकर्मी घायल

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुंगेर जनसभा में समर्थकों की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर रोजगार और विकास का वादा किया.

Advertisement
X

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुंगेर जनसभा में उत्साही समर्थकों की भीड़ बेकाबू हो गई. सभा खत्म होने के बाद समर्थकों की भीड़ ने अपने नेता से हाथ मिलाने और सेल्फी लेने की होड़ में बैरिकेडिंग तोड़ दी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई, जिससे सुरक्षा-व्यवस्था चरमरा गई. इस अफरा-तफरी में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को हेलीपैड से बाहर निकाला.

दरअसल, तेजस्वी यादव रविवार को मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के चरवाहा विद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. सभा खत्म होने के बाद वहां मौजूद उत्साही समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए. इसके बाद तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने की होड़ मच गई.सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भीड़ को हेलीपैड से खदेड़ा, लेकिन इस दौरान धक्का-मुक्की दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.


घायल पुलिसकर्मी रामदुलार सिंह की नाक में और संदीप कुमार के पैर में गंभीर चोट लगी है. दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घायलों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान समर्थक डी-एरिया तोड़कर हेलीपेड में घुस आए. भीड़ हटाने के क्रम में धक्के लगने से वे घायल हो गए. पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

'एक मौका दीजिए तो नौकरी पक्की'

जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते हुए कहा, 'एक मौका दीजिएगा तो नौकरी पक्की मिलेगी. यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया.'

तेजस्वी ने जनता से खुद को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की और कहा कि मुंगेर जिले की हर समस्या, खासकर टोपो लैंड और खास महाल की दिक्कतों को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

tej pratap yadav
'हमारे नादान भाई ने कहा...', तेजस्वी ने पार्टी को बताया 'मां-बाप' तो तेज प्रताप ने दिया जवाब 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 3 नवंबर, सोमवार की अहम खबरें 
पुलिस ने अब तक पांच एफआईआर दर्ज की हैं. (Photo: ITG)
बिहार: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अब तक 80 गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह 
बिहार चुनाव: 10वीं बार CM बनेंगे नीतीश? या गेम चेंजर बनेंगे तेजस्वी-प्रशांत  
Narendra Modi wins elections by stealing votes: Rahul Gandhis major accusation.
बिहार में महासंग्राम: तेजस्वी के वादे और राहुल के आरोपों से गरमाई सियासत 
Advertisement

तेजस्वी ने NDA पर साधा निशाना

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सालों से बेरोजगारी, पलायन और महंगाई की मार झेल रहा है. महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे और विकास को नई दिशा मिलेगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं पर भी उन्होंने केंद्रित निशाना साधा.

मंच से तेजस्वी ने मुंगेर से आरजेडी प्रत्याशी मुकेश यादव, तारापुर से अरुण कुमार और जमालपुर से महागठबंधन प्रत्याशी नरेंद्र तांती को विधानसभा भेजने की अपील की.

उन्होंने कहा, 'ये तीनों विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे, तभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा. आप लोग हमें मुख्यमंत्री बनाइएगा न?" सभा में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसे देखकर तेजस्वी ने कहा कि यह भीड़ बदलाव की चाहत दिखाती है. बिहार की जनता विकास, रोजगार और न्याय के नाम पर वोट देगी. महागठबंधन की जीत तय है और जनता का राज कायम होगा. तीनों विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement