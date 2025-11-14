scorecardresearch
 

'बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे ज्ञानेश कुमार', रुझानों को लेकर EC पर कांग्रेस का तंज

कांग्रेस ने बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों पर तीखा वार करते हुए चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. पवन खेड़ा ने कहा कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि ‘ज्ञानेश कुमार सिंह जनता पर भारी पड़ रहे हैं’, जबकि उदित राज ने दावा किया कि यह जीत बीजेपी-जेडीयू की नहीं, बल्कि चुनाव आयोग और ‘SIR’ की है.

शुरुआती रुझानों में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और एसआईआर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. (File Photo: PTI)
बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों पर कांग्रेस नेताओं ने तीखा हमला बोला है. पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि शुरुआती रुझानों में यह साफ दिख रहा है कि 'ज्ञानेश कुमार सिंह बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं. आने वाले समय में पता चलेगा कि ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता पर भारी पड़ेंगे या जनता उन पर, यह नतीजे तय करेंगे.' 

उन्होंने कहा कि एसआईआर और वोट चोरी के बावजूद बिहार की जनता ने हिम्मत दिखाई है. एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करते ही कांग्रेस नेता उदित राज ने भी चुनाव आयोग पर खुलकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, 'एसआईआर आगे चल रहा है.'

'यह चुनाव आयोग और SIR की जीत है'

उदित राज ने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी-जेडीयू की है. ये जीत चुनाव आयोग की है. एसआईआर की है. वोटर लिस्ट को 'सैनिटाइज' करने के बाद लाखों गड़बड़ियां सामने आईं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक पर भी जवाब नहीं दिया. जब आपत्तियां उठाई जा रही थीं, तब 89 लाख आपत्तियां दर्ज हुईं, फिर भी EC कहता रहा कि कोई शिकायत नहीं मिल रही.'

'यह लोकतंत्र की हत्या है'

उन्होंने कहा, 'जब इस स्तर की वोट चोरी हो, तो हम क्या कहें? यह लोकतंत्र की हत्या है... विपक्षी मतदाताओं के नाम काट दिए जाएं, लोगों को डिजिटल स्लिप होने के बावजूद वोट डालने से लौटाया जाए... बिहार में बदलाव की लहर थी... कई जगह बीजेपी नेताओं को लोगों ने खदेड़ा. फिर वे कैसे जीत रहे. मेरे हिसाब से यह एसआईआर की जीत है.'

