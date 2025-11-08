'राहुल बाबा और लालू का बेटा...', पूर्णिया की रैली में अमित शाह का महागठबंधन पर हमला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है. अब तैयारियां दूसरे चरण को लेकर है. दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा. मतदान से पहले प्रदेश भर में राजनीतिक दल रैलियों का आयोजन कर रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्णिया के बनमनखी में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

गृहमंत्री ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अमित शाह ने भीड़ से पूछा कि क्या घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, और उन्हें पूरा समर्थन देने की अपील की.

गृहमंत्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी और लालू यादव के बेटे ने ‘सेव द इंफिल्ट्रेटर्स यात्रा’ शुरू की है, जिसका मकसद सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का गढ़ बनाना है. लेकिन उन्होंने साफ किया कि बीजेपी सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से अवैध घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी.

उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरियां छीनते हैं, गरीबों का राशन खाते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उन जमीनों को भी ज़मीनदोज़ कर दिया जाएगा.

#WATCH | Purnea, Bihar | Addressing a public rally in Banmankhi, HM Amit Shah says, "... Should the infiltrators be expelled or not?... Rahul Baba and Lalu's son just started a "Save the Infiltrators" Yatra. They want Seemanchal to become a stronghold of infiltrators. But...we… pic.twitter.com/fNtZJN6RtX — ANI (@ANI) November 8, 2025

अमित शाह ने यह भी बताया कि लालू यादव के शासनकाल में शुरू हुए कई अवैध कारोबार इन घुसपैठियों द्वारा चलाए जा रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले पांच वर्षों में बीजेपी और एनडीए सरकार सीमांचल से सभी अवैध गतिविधियों को पूरी तरह खत्म कर देगी.

गृहमंत्री शाह ने मंच पर लोगों से आग्रह किया कि वे बिहार में स्थायी शांति और विकास के लिए एनडीए को वोट दें ताकि सीमांचल से आतंक और अवैध नेटवर्क का सफाया किया जा सके.

एक दिन पहले अमित शाह ने आजतक से बातचीत के दौरान कहा था, 'घुसपैठिया मुक्त भारत निश्चित रूप से करेंगे. एनडीए दो-तिहाई से ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और 160 से अधिक सीटें जीतेगा. बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और इस पर भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए.'

