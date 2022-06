UP Board 10th 12th Result 2022 Date LIVE Updates: upmsp.edu.in पर जल्द होने वाला है यूपी बोर्ड रिजल्ट डेट का ऐलान!

UP Board 10th 12th Result 2022 Date, UP Board Sarkari Result Live Updates: यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों को जल्द ही राहत की खबर मिल सकती है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) अब किसी भी समय यूपी हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड परीक्षा 2022 के परिणाम की तारीख और समय (UP Board Result Date & Time) की घोषणा कर सकता है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को समय से यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं.

इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए लगभग 51 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन लगभग 48 लाख छात्र ही बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे. परीक्षाओं के पहले दिन, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए 4.1 लाख छात्र हिंदी की परीक्षा छोड़ दी थी.

परीक्षा दे चुके छात्रों को लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार है, जो जल्द खत्म होने वाला है. यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र aajtak.in पर भी अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए हमारे अपडेट्स फॉलो करते रहें.

UPMPS 10th, 12th Result 2022 LIVE Updates