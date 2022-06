UP Board 12th Inter Result LIVE Updates: बस कुछ देर और...घोषित होने वाला है यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

UP Board Result, UP Board 12th Inter Result 2022 LIVE Updates: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) का परिणाम 2022 आज, 18 जून को घोषित होने वाला है. लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्रों को लंबे समय से अपने रिजल्ट (UP Board 12th Result) का इंतजार था, जो जल्द खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 18 जून को शाम 04 बजे 12वीं रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक एक्टिव करेगा. एक बार रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र, यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in के अलावा Aajtak.in पर अपनी डिजिटल मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

aajtak.in से ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड की मार्कशीट

स्टेप 1: सबसे पहले आजत की वेबसाइट aajtak.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: होम पेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' टैब पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: यहां, 'UP Board 12th Result 2022' लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4: अब स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करनी होगी.

स्टेप 5: आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकते हैं.

