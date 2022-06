UP Board 10th 12th Result 2022 LIVE: upmsp.edu.in पर कभी भी जारी हो सकता है यूपी बोर्ड रिजल्ट, aajtak.in पर लेटेस्ट अपडेट्स

UP Board Results 2022, upmsp.edu.in, UP Board 10th, 12th Results 2022 Date Live Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड (UP Board) 10वीं और 12वीं के रिजल्ट (UP Board 10th 12th results 2022) जल्द जारी करने जा रहा है. इसके लिए आज शाम तक रिजल्ट की डेट (UP Board Result Date) घोषित की जा सकती है. यूपी बोर्ड (UP Board) के नतीजों का इंतजार प्रदेश के 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in के साथ-साथ aajtak.in पर रिजल्ट चेक किए जा सकेंगे.