Pariksha Pe Charcha 2023: PM मोदी सिखाएंगे बोर्ड परीक्षा के गुर, जानिए कहां देखें 'परीक्षा पे चर्चा' लाइव

Pariksha Pe Charcha 2023: बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 27 जनवरी 2023 को 'परीक्षा पे चर्चा' करने वाले हैं. करीब 200 स्कूल टीचर और स्टूडेंट्स इस इवेंट में शामिल होंगे. शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस इंवेंट (Pariksha Pe Charcha 2023) में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विजेता और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी भाग लेंगे. ये 200 छात्र और शिक्षक 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड देखने पहुंच थे और अब बीटिंग द रिट्रीट में भी शामिल होंगे.

Pariksha Pe Charcha 2023 LIVE कहां देख सकते हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परीक्षा पे चर्चा 2023 में बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे. यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे होगा. पीपीसी 2023 प्रतियोगिता के विजेताओं को वहां प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा. इस कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य द्वारा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा. इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट education.gov.in पर इन सभी लाइव ब्रॉडकास्ट के लिंक हैं.

पीएम मोदी की मास्टरक्लास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा 2023' कार्यक्रम से पहले www.narendramodi.in/parikshapecharcha वेबसाइट पर मास्टरक्लास लॉन्च की थी. जहां परीक्षा के दौरान स्ट्रेस फ्री के जरूरी टिप्स बताए गए हैं, जो एग्जाम वॉरियर्स के लिए परीक्षा पे चर्चा का एक पार्ट है. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि, “यह परीक्षा का मौसम है और हमारे #ExamWarriors परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, मंत्रों और गतिविधियों का एक दिलचस्प भंडार शेयर कर रहे हैं जो परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद करेंगे और परीक्षा का जश्न मनाने में भी मदद करेंगे."

It is exam season and as our #ExamWarriors are immersed in exam preparations, sharing an interesting repository of Mantras and activities that will help ease exam stress and also help celebrate exams. Have a look…https://t.co/EegBatayuJ