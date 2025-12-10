scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिलाओं के लिए इंटर्नशिप का मौका... हर महीने मिलेंगे 20 हजार रुपये!

महिला एंव विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए खास इंटर्नशिप की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 20 हजार रुपये दिए जाएंगे.

Advertisement
X
महिला एंव विकास मंत्रालय ने साल 2026 के लिए खास इंटर्नशिप की शुरुआत की है. (Photo: PTI)
महिला एंव विकास मंत्रालय ने साल 2026 के लिए खास इंटर्नशिप की शुरुआत की है. (Photo: PTI)

सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, जो महिलाओं के लिए बेहद लाभदायक हैं. इस क्रम में महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की ओर से दो महीने की इंटर्नशिप करने का मौका दिया जा रहा है. इस दौरान छोटे-शहरों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है. 

मंत्रालय की ओर से ये इंटर्नशिप फरवरी-मार्च में करवाई जाएगी. अगर आप भी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं और अच्छा अनुभव प्राप्त करना चाहती हैं तो जानते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में. 

जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन 10 दिसंबर तक के लिए ही खुले हुए हैं. इस दौरान हर महीने महिला को 20 हजार रुपये और रहने की सुविधा दी जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने अस्पताल से अजय गुप्ता को पकड़ा है. (Photo: Screengrab)
अस्पताल में मरीज बनकर छिपा था अजय गुप्ता, शहर-शहर खोज रही थी पुलिस 
diwali celebration in delhi
10 दिसंबर को फिर सजेगी दिल्ली, मनाई जाएगी 'दिवाली'... सरकार कर रही खास तैयारियां, आखिर क्यों? 
Delhi Red Fort Blast
Delhi Blast: NIA ने एक और डॉक्टर को किया गिरफ्तार, सुसाइड बॉम्बर डॉ उमर को छिपाने का आरोप 
Goa night club fire investigation continues in Delhi
गोवा आग हादसा: 'रोमियो लेन' के दिल्ली वाले क्लब में कैसी है सुरक्षा, देखें रिपोर्ट 
Delhi Pollution: AQI 300 पार, राजधानी में हवा Very Poor 

क्या करना होगा इस इंटर्नशिप में ?

इस दो महीने की इंटर्नशिप में महिलाएं, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, आंगनवाड़ी, पोषण योजना समेत सरकार की कई योजनाओं के साथ जुड़ेंगी और इस काम में हेल्प करेंगी. इससे उन्हें नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा. वहीं, कई बार इलाके में चल रही योजना पर सर्वे भी करने का मौका दिया जाएगा. इस खास इंटर्नशिप को WCD नाम दिया गया है. 

Advertisement

इंटर्नशिप के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

सरकार की ओर से इस खास इंटर्नशिप के लिए 21 साल से लेकर 40 साल के बीच की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये आवेदन केवल गांव या छोटे शहरों की महिलाएं ही कर सकती हैं. अगर आप दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं तो,ये इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है. 

महिलाओं को मिलेगा अच्छा फायदा

इस इंटर्नशिप के साथ जो भी महिला जुड़ती है. उसे हर महीने 20 हजार रुपये स्टाइपेंड का फायदा मिलेगा, जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा. वहीं, आने-जाने यानी कि ट्रैवल का पूरा खर्च भी मंत्रालय की ओर से उठाया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली में रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था मंत्रालय की ओर से की जाएगी. 

कब और कहां  कर सकती हैं आवेदन?

इसके लिए आवेदन शुरू है और आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 10 दिसंबर है. फॉर्म मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट wcd.intern.nic.in पर जाकर भर करते हैं. इसके लेकर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी.   
       
दोबारा नहीं दिया जाएगा मौका 

गौर करने वाली बात ये है कि जो भी महिलाएं फरवरी-मार्च 2026 के लिए इसमें आवेदन करेंगी, उन्हें इस इंटर्नशिप के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा. हर साल नई महिलाओं को ये मौका मिलेगा. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement