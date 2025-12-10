महिलाओं के लिए इंटर्नशिप का मौका... हर महीने मिलेंगे 20 हजार रुपये!

सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, जो महिलाओं के लिए बेहद लाभदायक हैं. इस क्रम में महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की ओर से दो महीने की इंटर्नशिप करने का मौका दिया जा रहा है. इस दौरान छोटे-शहरों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है.

मंत्रालय की ओर से ये इंटर्नशिप फरवरी-मार्च में करवाई जाएगी. अगर आप भी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं और अच्छा अनुभव प्राप्त करना चाहती हैं तो जानते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में.

जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन 10 दिसंबर तक के लिए ही खुले हुए हैं. इस दौरान हर महीने महिला को 20 हजार रुपये और रहने की सुविधा दी जाएगी.

क्या करना होगा इस इंटर्नशिप में ?

इस दो महीने की इंटर्नशिप में महिलाएं, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, आंगनवाड़ी, पोषण योजना समेत सरकार की कई योजनाओं के साथ जुड़ेंगी और इस काम में हेल्प करेंगी. इससे उन्हें नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा. वहीं, कई बार इलाके में चल रही योजना पर सर्वे भी करने का मौका दिया जाएगा. इस खास इंटर्नशिप को WCD नाम दिया गया है.

इंटर्नशिप के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

सरकार की ओर से इस खास इंटर्नशिप के लिए 21 साल से लेकर 40 साल के बीच की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये आवेदन केवल गांव या छोटे शहरों की महिलाएं ही कर सकती हैं. अगर आप दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं तो,ये इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है.

महिलाओं को मिलेगा अच्छा फायदा

इस इंटर्नशिप के साथ जो भी महिला जुड़ती है. उसे हर महीने 20 हजार रुपये स्टाइपेंड का फायदा मिलेगा, जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा. वहीं, आने-जाने यानी कि ट्रैवल का पूरा खर्च भी मंत्रालय की ओर से उठाया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली में रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था मंत्रालय की ओर से की जाएगी.

कब और कहां कर सकती हैं आवेदन?

इसके लिए आवेदन शुरू है और आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 10 दिसंबर है. फॉर्म मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट wcd.intern.nic.in पर जाकर भर करते हैं. इसके लेकर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी.



दोबारा नहीं दिया जाएगा मौका

गौर करने वाली बात ये है कि जो भी महिलाएं फरवरी-मार्च 2026 के लिए इसमें आवेदन करेंगी, उन्हें इस इंटर्नशिप के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा. हर साल नई महिलाओं को ये मौका मिलेगा.



