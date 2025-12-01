जब स्थगित होती है संसद की कार्यवाही, तो उस वक्त क्या करते हैं सांसद?

संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है. यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की 15-15 बैठकें होंगी. विपक्षी दल एसआईआर, आंतरिक सुरक्षा और लेबर कोड पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ, सरकार चाहती है कि वंदे मातरम् पर चर्चा हो. शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है. राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र का आज शुभारंभ हो रहा है और आपका स्वागत करना सदन के हम सभी सदस्यों के लिए आपका स्वागत करना गर्व का विषय है.

विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा

लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. विपक्षी नेता तख्तियां लेकर सदन के बीच पहुंच गए. इस पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि इस तरह सदन की कार्यवाही रोकना ठीक नहीं है. स्पीकर ने कहा कि तख्तियां लाकर हंगामा करना सही तरीका नहीं है.अंत में मजबूर होकर स्पीकर को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. लेकिन सवाल ये है कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित होती है तो सांसद क्या करते हैं? चलिए जाते हैं. कई लोगों को लगता है कि सभा रुकी तो काम बंद हो जाता है…लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. सांसदों के पास इस दौरान भी ढेर सारा काम होता है.

1) संसदीय समितियों की बैठकों में हिस्सा लेना

पूर्व सांसद अली अनवर बताते हैं कि कार्यवाही रुकी हो, फिर भी सांसदों का काम रुकता नहीं. वे अपनी-अपनी स्थायी समितियों (Standing Committees) या प्रवर समितियों (Select/Ad-hoc Committees) की बैठकों में शामिल होते हैं. इन समितियों में देश की नीतियों, बिलों और बड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा होती है.

2) संसद भवन के चेंबर/लाइब्रेरी में स्टडी करना

कई सांसद इस समय को पढ़ने-लिखने में लगाते हैं. वे संसद भवन के अंदर मौजूद चेंबर (कार्य कक्ष), लाइब्रेरी, रिसर्च रूम में जाकर नीतियों, कानूनों और बहसों पर नोट्स तैयार करते हैं, रिसर्च करते हैं.

3) संबंधित मंत्रालयों से मिलकर क्षेत्र की समस्याएं उठाना

सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं हल कराने के लिए मंत्रालयों के अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करते हैं. बिजली, सड़क, पानी, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे कई मुद्दे वे इस समय में आगे बढ़ाते हैं.

4) अपनी पार्टी या विपक्ष के नेताओं के साथ रणनीति बैठकें

अली अनवर के मुताबिक, सदन स्थगित होने के बाद सांसद अपनी पार्टी या विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर रणनीति तय करते हैं. आगे की बहस की तैयारी करते हैं. इसके साथ ही मुद्दों पर चर्चा करते हैं. यानी असल राजनीतिक प्लानिंग इसी दौरान होती है.

5) अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना और समस्याएं सुनना

कई सांसद इस मौके पर संसद भवन आने वाले अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं.वे उनकी शिकायतें सुनते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं.

