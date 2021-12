SSC GD Constable Answer Key 2021: आयोग ने जारी की कांस्टेबल एग्जाम की आंसर की, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

SSC GD Constable Answer Key 2021: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर SSC GD Constable Answer Key 2021 जारी कर दी है. वे उम्मीदवार जिन्होंने इस एग्जाम में भाग लिया था वे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. SSC GD Constable की परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर, 2021 तक आयोजित की गई थी.

उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) के पद के लिए आंसर की जारी की गई है. इन पदों के लिए एग्जाम पूरे भारत में आयोजित किए गये थे.

SSC GD Constable Answer Key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

स्टेप 1: सबसे पहले कैंडिडेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' Uploading of Tentative Answer Key(s) along with Candidates' Response Sheet(s) - Constable (GD) in CAPFs, NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब कैंडिडेट के सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी. पीडीएफ में दी गई लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: उम्मीदवार अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें.

स्टेप 5: कैंडिडेट के सामने आंसर की होगी.

आयोग द्वारा अभी टेंटेटिव आंसर की जारी की गई है. कैंडिडेट इस पर आपत्ति (अगर कोई हो तो) दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. कैंडिडेट को आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपए प्रति प्रश्न का भुगतान करना होगा.

आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें