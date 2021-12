SI Recruitment 2021: सब इंस्पेक्टर एग्जाम के एमडिट कार्ड जारी, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

SI Recruitment 2021: उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSC) ने सब इंस्पेक्टर एक्साइज 2019 के मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है. वे उम्मीदवार जो इस एग्जाम में भाग लेने वाले हैं वो अपना एडमिट कार्ड उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ossc.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.

उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSC) द्वारा मेन एग्जाम 6 दिसंबर, 2021 से आयोजित किए जाएंगे. एग्जाम के दौरान कैंडिडेट को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. कैंडिडेट को एग्जाम के दौरान मास्क पहनना, सेनेटाइजर का प्रयोग आदि करना होगा.

SI 2019 Admit Card: इन स्टेप से कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: सबसे पहले कैंडिडेट्स उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' Download Admission Letter for Main Written Examination for the Post of Sub inspector of Excise-2019' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के सामने एक नई विंडो खुलेगी.

स्टेप 5: उम्मीदवार अपनी एप्लिकेशन और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवार ध्यान रखें कि ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा. एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें