UP JEECUP Admit Card 2021 @jeecup.nic.in: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज 25 अगस्त को UP JEECUP 2021 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. UP JEECUP परीक्षा राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाला एग्‍जाम है. एग्‍जाम के लिए रजिस्‍टर्ड उम्‍मीदवार अपना ऑनलाइन एग्‍जाम एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

UP JEECUP Admit Card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर विजिट करें.

स्‍टेप 2: होमपेज पर दिख रहे एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: अपना एप्लिकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड दर्ज कर साइन-इन करें.

स्‍टेप 4: एडमिट कार्ड स्‍क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें.

स्‍टेप 5: एडमिट कार्ड का ए‍क प्रिंट आउट निकालकर रख लें.

बगैर वैध एडमिट कार्ड के उम्‍मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जानकारी के अनुसार, UP JEECUP परीक्षा 31 अगस्त से 4 सितंबर, 2021 के बीच तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी समस्‍या आने पर उम्‍मीदवार टॉल-फ्री नंबर 0522-2630106, 2630678, 2636589 और 2630667 पर संपर्क कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

