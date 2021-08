School Closed: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्‍य में स्कूलों को खोलने की तारीख फिर से टाल दी है. एजेंसी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब 04 सितंबर, 2021 तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है. राज्य के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को बताया कि हिमाचल सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है. स्‍कूल पहले 28 अगस्‍त से खुलने थे मगर यह फैसला वापस ले लिया गया है.

Correction | The Himachal Pradesh government on Tuesday decided to further close the schools in the state till September 4, 2021: *State Urban Development Minister Suresh Bhardwaj said yesterday pic.twitter.com/y3fHuoYZed