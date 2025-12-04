scorecardresearch
 
भारत और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास ‘गरुड़-25’ सफलतापूर्वक खत्म... खूब उड़ाए फाइटर जेट

भारत-फ्रांस वायुसेना का संयुक्त अभ्यास ‘गरुड़-25’ 27 नवंबर को फ्रांस में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ. भारतीय वायुसेना ने Su-30MKI, IL-78 और C-17 विमानों के साथ हिस्सा लिया. जटिल हवाई मिशन, हमला-सुरक्षा अभ्यास और ईंधन भराई का प्रशिक्षण हुआ. दोनों सेनाओं में तालमेल बढ़ा और रणनीतिक साझेदारी मज़बूत हुई. दल 2 दिसंबर को स्वदेश लौटा.

अभ्यास गरुड़ में उड़ने Su-30MKI और उसके ऊपर राफेल. (Photo: PIB)

भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ‘एक्सरसाइज़ गरुड़’ का आठवां संस्करण (Garuda-25) 27 नवंबर 2025 को फ्रांस के एयर बेस 118, मों-द-मार्सां में सफलतापूर्वक समाप्त हो गया. भारतीय वायुसेना का दल 2 दिसंबर को स्वदेश लौट आया.

क्या था इस अभ्यास में खास?

इस बार का गरुड़ अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास था जिसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया. भारतीय दल में शामिल थे...

  • सु-30 एमकेआई लड़ाकू विमान.
  • आईएल-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान.
  • सी-17 ग्लोबमास्टर-III भारी परिवहन विमान.

Exercise Garuda 25

दोनों देशों की वायुसेनाओं ने एक साथ मिलकर बहुत जटिल हवाई अभियान किए. इनमें शामिल थे...

  • हमला और सुरक्षा मिशन.
  • हवा में लड़ाई के अभ्यास.
  • एक-दूसरे के साथ मिलकर मिशन की योजना बनाना.
  • दोनों सेनाओं के तरीकों और प्रक्रियाओं को समझना.

दोनों सेनाओं में बढ़ी तालमेल की ताकत

अभ्यास के दौरान भारतीय तकनीकी दल ने विमानों को हमेशा तैयार रखा, जिससे एक भी मिशन रुका नहीं. दोनों देशों के बड़े अधिकारी समापन समारोह में आए और सैनिकों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सभी ने बहुत अनुशासन, पेशेवराना अंदाज़ और समर्पण दिखाया.

Exercise Garuda 25

भारत-फ्रांस दोस्ती हुई और मजबूत

‘गरुड़-25’ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत और फ्रांस रणनीतिक रूप से बहुत करीबी साझेदार हैं. इस अभ्यास से भारतीय वायुसेना को युद्ध लड़ने की नई क्षमता और अनुभव मिला. साथ ही विदेशी वायुसेनाओं के साथ मिलकर काम करने की समझ और गहरी हुई.

भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि यह अभ्यास हमारी तैयारियों को अगले स्तर पर ले गया है. सीखे गए सबक भविष्य में बहुत काम आएंगे. भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास 2003 से चल रहा है. कभी भारत में, कभी फ्रांस में होता है. पिछले संस्करण 2022 में जोधपुर (राजस्थान) में हुआ था. अब अगला गरुड़ अभ्यास भारत में होगा.

