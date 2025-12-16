scorecardresearch
 
93 साल बाद इतिहास रचा... साई जाधव बनीं IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अफसर

23 साल की साई जाधव ने 93 साल के इतिहास में पहली बार IMA देहरादून से महिला अफसर के रूप में पास आउट किया. वो और उनके पिता मेजर संदीप जाधव टेरिटोरियल आर्मी में साथ सेवा करने वाली पहली पिता-पुत्री जोड़ी बने. परिवार की चार पीढ़ियों की सैन्य परंपरा को साई ने आगे बढ़ाया है.

साई जाधव पासिंग आउट परेड के बाद अपने पिता मेजर संदीप जाधव के साथ. (Photo: ITG)
भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून ने 93 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला अफसर को पास आउट किया. 23 साल की लेफ्टिनेंट साई जाधव ने ये गौरव हासिल किया. 1932 में स्थापित IMA से अब तक 67 हजार से ज्यादा अफसर पास आउट हो चुके हैं, लेकिन कोई महिला नहीं. साई ने ये दीवार तोड़ी और भारतीय सेना के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया.

पिता-पुत्री की अनोखी जोड़ी

साई की उपलब्धि और खास इसलिए है क्योंकि वो और उनके पिता मेजर संदीप जाधव भारतीय टेरिटोरियल आर्मी (TA) में साथ सेवा करने वाली पहली पिता-पुत्री जोड़ी बन गए हैं. दोनों 164 इन्फैंट्री बटालियन (TA) - होम एंड हार्थ बटालियन - में नागालैंड में तैनात हैं. साई को TA में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला है. वो IMA से पास आउट होकर TA में शामिल होने वाली पहली महिला अफसर भी हैं.

परिवार की चार पीढ़ियों की सेवा परंपरा

साई ने इंडिया टुडे को बताया कि मेरे पिता की पीढ़ी में सिर्फ वो यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उससे पहले मेरे दादाजी और परदादाजी ने सेना में सेवा की. मैं ये परंपरा आगे बढ़ाना चाहती थी. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने तैयारी शुरू की और हर कदम पर पिता ने गाइड किया.

साई का सैन्य वंश चार पीढ़ियों पुराना है. उनके परदादा सूबेदार शंकरराव जाधव ब्रिटिश आर्मी में थे. पिता के मामा अनिल घाटगे इंडियन एयर फोर्स में फाइटर पायलट थे. मेजर संदीप जाधव TA में करीब 15 साल से सेवा दे रहे हैं और पहले बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट व ग्रेनेडियर्स में रहे.

मेजर जाधव ने कहा कि साई बचपन से कहती थी कि बड़ी होकर आर्मी जॉइन करेगी. घर का माहौल ही सेवा का था, इससे उसका मन बना. 

तैयारी और सफलता की कहानी

साई ने जयसिंगपुर (कोल्हापुर) से स्कूलिंग की, कोयंबटूर से 10वीं पास की और कोल्हापुर से ग्रेजुएशन. फिलहाल वो सिम्बायोसिस से डिस्टेंस MBA कर रही हैं. 2023 में ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की. अक्टूबर 2024 में SSB क्लियर किया और ऑल इंडिया वुमन ऑफिसर एंट्री में मेरिट लिस्ट में टॉप किया. IMA की पासिंग आउट परेड में साई का कमीशन होना भारतीय सेना में महिलाओं के लिए नया अध्याय है.

---- समाप्त ----
