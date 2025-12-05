scorecardresearch
 
कोर्ट नहीं, NIA मुख्यालय में सुनवाई... गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की NIA कस्टडी 7 दिन बढ़ी

दिल्ली की विशेष अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की NIA कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी है. हाई सिक्योरिटी के बीच NIA मुख्यालय में हुई सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ने ये फैसला सुनाया. एजेंसी को आगे भी सलमान खान फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला मर्डर और बाबा सिद्दीकी हत्या जैसे मामलों में वांटेड अनमोल से पूछताछ करनी है.

NIA की टीम अनमोल से लगातार पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)
Anmol Bishnoi NIA Custody: दिल्ली की एक अदालत ने डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की NIA कस्टडी को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. यह फैसला शुक्रवार को स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने सुनाया. सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से अदालत से अतिरिक्त समय मांगा गया ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कस्टडी बढ़ाने की इजाजत दे दी.

कोर्ट नहीं, NIA मुख्यालय में सुनवाई
इस बार अनमोल के मामले में पूरी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में नहीं हुई. NIA ने अदालत को बताया कि अनमोल बिश्नोई को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहराज भट्टी से जान का खतरा है. इस वजह से सुनवाई दिल्ली स्थित NIA के मुख्यालय में ही करवाई गई. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को हाई-रिस्क जोन मानते हुए अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए थे.

NIA ने क्यों बढ़वाई कस्टडी?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनकी जांच अभी बाकी है. इसी आधार पर NIA ने उसकी कस्टडी में सात दिन और जोड़ने की मांग की. जज ने तर्कों को स्वीकार करते हुए NIA को आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय दे दिया. अधिकारियों के अनुसार, इस केस से जुड़े गैंगस्टर-टेरर नेटवर्क की परतें अभी खुलनी बाकी हैं.

कई हाई-प्रोफाइल मामलों में वांटेड था अनमोल
अनमोल बिश्नोई एक नहीं कई मामलों में वॉन्टेड था. उसका नाम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग, और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे कई हाई-प्रोफाइल मामलों में शामिल है. इन मामलों में उसकी सक्रिय भूमिका की जांच अभी भी जारी है. NIA ने इन सभी मामलों को एक संगठित क्रिमिनल-टेरर नेटवर्क से जोड़कर देखना शुरू किया है.

अमेरिका से निष्कासन के बाद कार्रवाई तेज
अनमोल को पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था. 18 नवंबर 2024 को उसे रिमूव कर भारत भेजा गया. भारत पहुंचते ही उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 11 दिन की NIA कस्टडी मिली. इसके बाद 29 नवंबर को उसकी कस्टडी बढ़ाकर 5 दिसंबर तक की गई थी, जिसे अब सात और दिन बढ़ा दिया गया है.

टेरर-गैंगस्टर सिंडिकेट का 19वां आरोपी
अनमोल बिश्नोई साल 2022 से फरार चल रहा था और अमेरिका में रहकर अपने नेटवर्क को संचालित करता था. वह जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और करीबी सहयोगी है. NIA के अनुसार, वह टेरर-गैंगस्टर सिंडिकेट के 19वें आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी नेटवर्किंग, फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की गहन जांच कर रही हैं.
 

