लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा को राहत नहीं, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा

यूपी के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri Case) में बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट (CJM Court) ने आशीष को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम अब आशीष मिश्रा से और अधिक सवाल-जवाब कर सकेगी.

आशीष मिश्रा को एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया. अधिकारियों ने जांच करने के लिए आशीष मिश्रा की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीन दिनों की रिमांड पर भेजा. एडवोकेट एसपी यादव ने बताया कि आशीष मिश्रा की तीन दिनों की पुलिस रिमांड देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं.

सुनवाई में आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह के साथ पुलिस की तरफ से एडिशनल डायरेक्टर अभियोजन राजेश श्रीवास्तव और सहायक अभियोजन अधिकारी एसपी यादव भी मौजूद थे. पुलिस ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी थी. सुनवाई कुछ देर के लिए बाधित भी हुई. ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कनेक्ट करने में हुई दिक्कत की वजह से हुआ.

