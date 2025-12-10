scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दोस्त की गर्लफ्रेंड, इंस्टाग्राम मैसेज और खूनी साजिश... युवक की हत्या कर बोरवेल में फेंके लाश के टुकड़े, ऐसे हुआ खुलासा

गुजरात के कच्छ में दोस्ती को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. जहां एक महिला से संपर्क को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई और उसकी लाश के टुकड़े करके उन्हें बोरवेल और जमीन पर फेंक दिया गया. पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें कत्ल की ये सनसनीखेज कहानी.

Advertisement
X
पुलिस ने बड़ी तेजी इस कत्ल का खुलासा कर दिया (फोटो-ITG)
पुलिस ने बड़ी तेजी इस कत्ल का खुलासा कर दिया (फोटो-ITG)

Kutch Murder Case: गुजरात में कच्छ के शांत गांवों के बीच ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने दोस्ती जैसे मजबूत रिश्ते को खून से रंग दिया. एक मामूली विवाद ने ऐसी खौफनाक साजिश की जमीन तैयार कर दी कि सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए. वो नौजवान छह दिन से लापता था. पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. और जब पुलिस सच्चाई तक पहुंची तो सामने आया दोस्ती के नाम पर धोखे, जलन और बेरहम साजिश का पूरा खेल. जिस शख्स को पुलिस तलाश कर रही थी, वो पुलिस को मिल तो गया लेकिन टुकड़ों में... उसके जिस्म के टुकड़े कातिल ने यहां वहां फेंक दिए थे. और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था. ये कहानी सच में हैरान करने वाली है.

दोस्त बने दुश्मन
ये खूनी वारदात की कहानी कच्छ जिले नखत्राणा इलाके की है. जहां मुरु गांव का रहने वाला 20 वर्षीय युवक रमेशभाई माहेश्वरी छह दिन से लापता था. परिवार को अंदाजा नहीं था कि इस गुमशुदगी के पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी है. मामला पुलिस तक पहुंचा. जांच आगे बढ़ी. तफ्तीश के दौरान पता चला कि एक महिला से संपर्क की बात पर दो दोस्तों के बीच झगड़ा और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई. पुलिस की तहकीकात में सामने आया कि रमेश के दोस्त किशोर ने ही उसकी हत्या की.

इंस्टाग्राम मैसेज से शुरू हुआ विवाद
इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब रमेश की एक महिला मित्र को किशोर ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा और उससे भी संबंध बनाने की मांग की. यह बात उस महिला ने रमेश को बताई और कहा कि किशोर उस पर दबाव बना रहा है. इस खुलासे के बाद रमेश और किशोर के बीच पहली बार झगड़ा हुआ. कुछ दिनों बाद दोनों में समझौता हो गया, लेकिन किशोर अंदर ही अंदर वो इस बहस को लेकर बेहद नाराज और आहत था.

सम्बंधित ख़बरें

Police search for Killer Husband
झारखंड: गढ़वा में पत्नी की हत्या कर घर से फरार हुआ पति, तलाश में जुटी पुलिस 
Gadchiroli Naxalites surrender
गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 82 लाख के इनामी 11 कुख्यात नक्सलियों ने किया सरेंडर 
Telangana Panchayat Election Violence BRS Worker Killed
तेलंगाना पंचायत चुनाव से पहले बवाल, कांग्रेस–BRS समर्थकों की भिड़ंत में कार्यकर्ता की मौत 
Two girls missing from Bijnor found in Punjab (Photo- ITG)
'क्राइम पेट्रोल' देखकर बिजनौर से भागीं छात्राएं! 24 दिन बाद पंजाब से बरामद  
जिनके दौर में हुए चर्चित एनकाउंटर, देखें यूपी के पूर्व DGP से बातचीत 
Advertisement

दोस्ती के बहाने हत्या की साजिश
झगड़े की टीस ने किशोर को इतना परेशान कर दिया कि उसने रमेश को मारने का मन बना लिया. उसी साजिश के तहत उसने अपने खेत में रात के खाने के नाम पर रमेश को बुलाया. उसके वहां पहुंचते ही एक बार फिर महिला वाले मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. तभी किशोर और उसके साथ मौजूद एक नाबालिग साथी ने मिलकर रमेश पर हमला कर दिया. योजना के मुताबिक, दोनों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज
उधर, 2 दिसंबर को जब रमेश घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार ने नखत्राणा पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान आरोपी किशोर ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने रमेश का मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिया, ताकि जांच किसी दूसरी दिशा में चली जाए. लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही उसके व्यवहार पर शक बना हुआ था.

हिरासत में खुला असली राज
उसी शक के आधार पर पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. कुछ ही देर में आरोपी का हौसला टूट गया और उसने इस खौफनाक हत्या का पर्दाफाश कर दिया. किशोर ने स्वीकार किया कि दोस्त की महिला मित्र से संबंध बनाने की बात पर हुए विवाद के कारण उसने रमेश को मारने की योजना बनाई थी. पूछताछ के दौरान पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने साफ हो गया.

Advertisement

हत्या के बाद खौफनाक करतूत
पुलिस के मुताबिक, किशोर ने रमेश को गांव के बाहरी इलाके में ले जाकर पहले उसकी हत्या की. इसके बाद चाकू से उसका सिर, हाथ और पैर काट दिए. उसने शरीर के टुकड़े किए और उन्हें बोरवेल में फेंक दिया. जबकि मृतक के धड़ को बोरवेल के पास ही जमीन में गाड़ दिया गया. वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी योजना ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी.

बोरवेल से निकाले गए लाश के टुकड़े
किशोर की निशानदेही पर नखत्राणा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने जमीन खोदकर वहां दफन किए गए धड़ को बरामद किया. साथ ही बोरवेल से सिर और हाथ-पैर के हिस्से निकाले गए. यह मंजर देखने वाले ग्रामीण सन्न रह गए. इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले से जुड़े सभी सबूत जमा किए.

इलाके में दहशत
इस घटना ने पूरे नखत्राणा इलाके में दहशत फैला दी है. लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि एक दोस्त कैसे रिश्तों को खत्म करके इतना घिनौना कदम उठा सकता है. पुलिस अब किशोर और उसके नाबालिग साथी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों में इस जघन्य अपराध को लेकर भारी आक्रोश है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement