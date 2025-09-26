गुरुग्राम में एनकाउंटर...नजफगढ़ गवाह हत्याकांड के वांटेड आरोपी पकड़े गए, दोनों के पैर में लगी गोली

गुरुग्राम में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो वांटेड आरोपियों को दबोच लिया. ये दोनों आरोपी नजफगढ़ में सैलून पर दो लोगों की हत्या मामले के मुख्य गवाह नीरज तेहलान की हत्या में वांछित चल रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे स्पेशल सेल ने गुरुग्राम पुलिस की सीआईए (सेक्टर-40) टीम के साथ सेक्टर-99 में संयुक्त ऑपरेशन चलाया. इस दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई.

आरोपी मोहित जाखड़ (29) और जतिन राजपूत (21) ने पुलिस पर फायरिंग की. कुल 6 राउंड गोली चलाई गईं. इसमें से एक गोली हेड कांस्टेबल नरपत की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जबकि दूसरी सब इंस्पेक्टर विकास के हाथ में लगी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, मोहित जाखड़ पुत्र सुरेंद्र जाखड़ निवासी गोयला खुर्द, छावला, दिल्ली (उम्र 29 साल) और जतिन राजपूत पुत्र शिव कुमार निवासी गली नंबर-2, विपिन गार्डन, द्वारका मोड़, दिल्ली (उम्र 21 साल) को गिरफ्तार किया गया है. दोनों को इलाज के लिए सेक्टर-10, गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या बरामद हुआ?

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल (लोडेड) और पांच जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की है.

मामला क्या है?

पुलिस के अनुसार, यह दोनों आरोपी नजफगढ़ में 4 जुलाई को हुए नीरज तेहलान हत्याकांड में शामिल थे. नीरज इस साल की शुरुआत में सैलून पर हुए डबल मर्डर केस में एक अहम गवाह था. उसी की हत्या के बाद से मोहित और जतिन फरार चल रहे थे. फिलहाल, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब आपराधिक नेटवर्क और बाकी सहयोगियों की तलाश में है.

