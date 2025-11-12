scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली विस्फोट को लेकर कश्मीर में एक्शन तेज, जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड

दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर रेड जारी है. शोपियां पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर रेड कर तलाशी ले रही है.

Advertisement
X
मोलवी इरफान से पूछताछ के बाद शोपियां पुलिस का एक्शन (Photo: ITG)
मोलवी इरफान से पूछताछ के बाद शोपियां पुलिस का एक्शन (Photo: ITG)

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद कश्मीर घाटी में हलचल बढ़ गई है. पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रहे हैं. बुधवार को भी शोपियां जिले में पुलिस की जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है.

ये छापे मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद मारे गए हैं. मौलवी इरफान को लेकर कहा जा रहा है कि उसने डॉक्टर्स की तिकड़ी को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई. डॉक्टर्स के इस टियो नेटवर्क का खुलासा हाल ही में हुआ था, जिसे फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली धमाकों की साजिश को लेकर शोपियां पुलिस जिले में कई जगह जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ले रही है. जिन ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें डॉक्टर हमीद फ़याज़ (नदीगाम), मोहम्मद यूसुफ़ फलाही (चित्रगाम) और अन्य के घर शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

delhi blast dead body
दिल्ली ब्लास्ट में हुई 10 मौतें, 8 की हुई पहचान... क्या बाकी दो लाशें आतंकियों की हैं? 
Dr Shaheen Siddiqui wanted for terror connection (file photo)
टेरर नेटवर्क की लेडी सरगना! डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी  
BJP के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं CM मोहन यादव.
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे', CM मोहन यादव का भरोसा  
हमले का प्लान कर रहे थे आतंकी
दिल्ली ब्लास्ट: लाल किला के पास गुजरी थी आतंकी मुजम्मिल की कार, आतंकी हमले की थी प्लानिंग 
Dr. SHAHEEN SHAHID
पति से तलाक, मुज्जमिल और जैश से कनेक्शन... लेडी टेररिस्ट डॉ. शाहीन की कुंडली 

इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी मौलवी इरफान से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की गई है. पुलिस के मुताबिक मौलवी इरफान ने पूछताछ में शोपियां में अपने संबंधों को लेकर जानकारी दी है. गौरतलब है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में शोपियां पुलिस सोमवार को भी एक्शन में थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर के मां-भाई हिरासत में, रिश्तेदारों के फोन जब्त... कश्मीर में कई जगह रेड

शोपियां पुलिस ने शोपियां में कई जगह रेड की थी. सोमवार को जिन जगहों पर रेड की गई थी, वह सभी यूके में बैठे आतंकी मुज्जमिल अयूब के नेटवर्क से जुड़े लोगों के ठिकाने बताए जा रहे थे. शोपियां पुलिस ने तब अपने एक्शन को जिले में एक्टिव आतंकियों के सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने, पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी ढांचे की बुनियाद ध्वस्त करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया था.

यह भी पढ़ें: J&K पुलिस की जांच ने कैसे देश को दहलने से बचाया? JeM के पोस्टर से दिल्ली ब्लास्ट तक... पढ़ें पूरी टाइमलाइन

शोपियां पुलिस ने कहा था कि इस एक्शन का मकसद आतंकियों के लोकल सपोर्ट की पहचान करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि विदेशी हैंडलर्स को भारत से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल सके. हम आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले हर तत्व को बेनकाब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement