दिल्ली विस्फोट को लेकर कश्मीर में एक्शन तेज, जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद कश्मीर घाटी में हलचल बढ़ गई है. पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रहे हैं. बुधवार को भी शोपियां जिले में पुलिस की जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है.

ये छापे मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद मारे गए हैं. मौलवी इरफान को लेकर कहा जा रहा है कि उसने डॉक्टर्स की तिकड़ी को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई. डॉक्टर्स के इस टियो नेटवर्क का खुलासा हाल ही में हुआ था, जिसे फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली धमाकों की साजिश को लेकर शोपियां पुलिस जिले में कई जगह जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ले रही है. जिन ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें डॉक्टर हमीद फ़याज़ (नदीगाम), मोहम्मद यूसुफ़ फलाही (चित्रगाम) और अन्य के घर शामिल हैं.

इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी मौलवी इरफान से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की गई है. पुलिस के मुताबिक मौलवी इरफान ने पूछताछ में शोपियां में अपने संबंधों को लेकर जानकारी दी है. गौरतलब है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में शोपियां पुलिस सोमवार को भी एक्शन में थी.

शोपियां पुलिस ने शोपियां में कई जगह रेड की थी. सोमवार को जिन जगहों पर रेड की गई थी, वह सभी यूके में बैठे आतंकी मुज्जमिल अयूब के नेटवर्क से जुड़े लोगों के ठिकाने बताए जा रहे थे. शोपियां पुलिस ने तब अपने एक्शन को जिले में एक्टिव आतंकियों के सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने, पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी ढांचे की बुनियाद ध्वस्त करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया था.

शोपियां पुलिस ने कहा था कि इस एक्शन का मकसद आतंकियों के लोकल सपोर्ट की पहचान करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि विदेशी हैंडलर्स को भारत से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल सके. हम आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले हर तत्व को बेनकाब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

