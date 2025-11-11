दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर के मां-भाई हिरासत में, रिश्तेदारों के फोन जब्त... कश्मीर में कई जगह रेड

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी शुरू की है. इस सिलसिले में पुलिस ने डॉ उमर नबी के दो भाई आशिक अहमद और ज़हूर अहमद को हिरासत में लिया है. इसके अलावा, डॉ उमर के दो भाई तारिक और आमिर को भी शोपियां से रात की छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया है. उसकी मां शमीमा बानो को भी हिरासत में लिया गया है.

डॉ उमर पुलवामा का रहने वाला है और उसी मॉड्यूल का हिस्सा है, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने तोड़ा था. इस मॉड्यूल से 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया था.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ उमर के दो भाई आमिर और उमर को पुलवामा से हिरासत में लिया है. तारिक और आमिर को आगे की पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया है. तारिक अहमद डार, जो एक टिपर ड्राइवर है और जिसकी उम्र 38 साल है, उसे भी हिरासत में लिया गया है.

12 मोबाइल फोन जब्त

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस कार का इस्तेमाल हुआ, वह पुलवामा के डॉ उमर की थी. तारिक ने खुलासा किया है कि यह कार पुलवामा के किसी आमिर ने खरीदी थी और फिर डॉ उमर को दे दी थी. पुलवामा में रिश्तेदारों से 12 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. नदिगाम शोपियां के इमरान के घर पर भी छापा मारा गया.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए पुलवामा के सांबोरा इलाके से कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है. 11 नवंबर 2025 को रात करीब 12:30 बजे पाम्पोर पुलिस ने छापेमारी करके तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा, डॉ उमर के परिवार के तीन सदस्यों ज़हूर, आशिक और शमीमा बानो को भी हिरासत में लिया गया है.

हिरासत में लिए गए लोगों में एक सरकारी कर्मचारी (PDD), एक बैंक सुरक्षा गार्ड और एक प्लंबर शामिल है. तीन संदिग्धों को आगे की जांच के लिए श्रीनगर स्थित कारगो केंद्र में भेजा गया है.

11 नवंबर 2025 को पाम्पोर पुलिस ने सांबोरा से जिन तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, उनमें 27 वर्षीय आमिर रशीद मीर (प्लंबर), 30 वर्षीय उमर रशीद मीर (सरकारी कर्मचारी) और 44 वर्षीय तारीक मलिक (जेके बैंक सुरक्षा गार्ड) शामिल हैं. इनमें से आमिर रशीद मीर और तारीक मलिक को श्रीनगर के कारगो केंद्र में शिफ्ट किया गया है.

