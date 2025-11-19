भतीजे से 'इश्क' के शक में पति ने पत्नी को मारी थी गोली, CCTV वीडियो से खुला राज

राजकोट के नागेश्वर सोसाइटी क्षेत्र में 15 नवंबर की सुबह 9:45 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी. शिखर अपार्टमेंट की पार्किंग में पति ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई और फिर खुद को भी गोली मार ली. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दोनों के बीच झगड़ा और फिर गोली चलने का क्षण साफ दिखाई देता है. अब इस घटना का वीडियो सामने आया है.

पुलिस के अनुसार, मृतक 42 वर्षीय लालजी पढ़ियार अपनी 39 वर्षीय पत्नी तृषा पढ़ियार को अपार्टमेंट के नीचे मिला. दोनों के बीच बहस बढ़ी और लालजी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर तृषा पर फायर किया. गोली तृषा के गले में लगी. इसके बाद लालजी ने उसी हथियार से खुद के सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. लालजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तृषा ने दो दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया.

रिश्तों में दरार – डेढ़ महीने से अलग रह रहे थे दोनों

एसीपी राधिका भाराई के मुताबिक, परिवार से पूछताछ में पता चला कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. करीब डेढ़ महीने पहले झगड़े के बाद तृषा अपनी दोस्त पूजा के यहां रहने चली गई थी और वहीं रह रही थी. लालजी लगातार तृषा को घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तृषा वापस आने को तैयार नहीं थी. इस वजह से घर में तनाव लगातार बढ़ता गया.

अवैध संबंध का शक, भतीजे का नाम आया सामने

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि लालजी को शक था कि तृषा का उसके ही पारिवारिक भतीजे विशाल से अवैध संबंध है. इसी शक की वजह से दोनों के बीच विवाद गहरा गया. पुलिस ने इस एंगल को स्वीकार किया है और आगे की जांच जारी है. हालांकि विशाल ने किसी भी अनैतिक संबंध से इनकार किया है और कहा कि वह तृषा के यहां सिर्फ आने-जाने भर करता था.

वारदात का आखिरी क्षण, योगा क्लास से लौटते ही हमला

15 नवंबर की सुबह तृषा योगा क्लास से वापस लौटी. जैसे ही वह अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंची, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. गुस्से में लालजी ने रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया. कुछ ही सेकंड बाद उसने खुद को भी गोली मार ली. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड और रिश्तों के तनाव के एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है.

