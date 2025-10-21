राजकोट: गाड़़ी टकराने को लेकर विवाद, मारपीट में दो सगे भाई समेत तीन की मौत, चार गिरफ्तार

राजकोट में काली चौदस की रात शहर में खून की होली खेली गई. आंबेडकरनगर गोंडल रोड पर वाहन टकराने जैसी मामूली बात पर दो गुटों के बीच हुई झड़प में तीन लोगों की हत्या हो गई. मृतकों में दो सगे भाई और सामने वाले पक्ष का एक युवक शामिल है. घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई.

यह पूरी घटना रात करीब साढ़े 12 बजे हुई. अरुण बारोट अपने भाई रमन बारोट के साथ कार में बाहर निकले थे. तभी विजय परमार और सुरेश परमार के घर आए मेहमान के टू-व्हीलर से उनकी कार टकरा गई. इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्दी ही मारपीट में बदल गई. अरुण और उसके साथ आए लोग चाकू और बैट से हमला करने लगे. सुरेश और विजय ने भी जवाबी हमला किया.

मामूली बात कर ट्रिपल मर्डर

इस झड़प में विजय और सुरेश परमार की मौत हो गई, जबकि अरुण बारोट भी मारा गया. उसका भाई रमन बारोट गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया

एसीपी भरत बसिया ने बताया कि पुलिस ने जगदीश चौहान, मनीष खीमसूरिया, किशन मकवाणा और यश मकवाणा को गिरफ्तार किया है. रमन बारोट को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा. अन्य फरार आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस लगातार जांच कर रही है. जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Advertisement

---- समाप्त ----