scorecardresearch
 

Feedback

सोनीपत: जांच के दौरान क्राइम ब्रांच इंचार्ज पर जानलेवा हमला, आरोपी पिता-पुत्र फरार

सोनीपत में एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है. क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 के इंचार्ज नरेश कुमार पर सेक्टर 14 में मौजूद एक मकान में पिता-पुत्र ने जानलेवा हमला कर दिया. हथियार की जांच के दौरान हुई इस वारदात में सरकारी फोन और दस्तावेज भी छीन लिए गए.

Advertisement
X
पुलिस हमला करने वाले पिता-पुत्र की तलाश कर रही है (फोटो-ITG)
पुलिस हमला करने वाले पिता-पुत्र की तलाश कर रही है (फोटो-ITG)

हरियाणा के सोनीपत से ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. पुलिस जहां आमतौर पर लोगों की सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जानी जाती है, वहीं इस बार हालात बिल्कुल उलट हो गए. लेकिन सोनीपत की क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 के इंचार्ज नरेश कुमार और उनकी टीम पर ही जानलेवा हमला हो गया. 

हथियार की जांच करने पहुंचे अफसर पर आरोपी पिता-पुत्र ने अचानक हमला कर दिया और सरकारी फोन और जरूरी दस्तावेज छीन लिए. घटना के दौरान गोली चलने की आशंका ने मामले को और गंभीर बना दिया. इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है और अब आरोपी पिता-पुत्र की तलाश तेज हो गई है. यह खबर सुनते ही लोग हैरान रह गए कि आखिर पुलिस पर हमला कैसे हो गया.

हथियार की जांच के लिए पहुंची थी टीम
जानकारी के मुताबिक, सोनीपत क्राइम ब्रांच इंचार्ज नरेश कुमार अपने दो साथियों के साथ सरकारी गाड़ी में एक युवक अंकित को लेकर मकान नंबर 406 पहुंचे थे. दरअसल, सोशल मीडिया पर अंकित की अवैध हथियार के साथ फोटो सामने आई थी. जांच में अंकित ने बताया कि हथियार तुषार नाम के युवक का है, जो सेक्टर 14 के मकान में रहता है. इस पर पुलिस टीम उसे लेकर वहां पहुंची और तुषार के पिता नरेंद्र से पूछताछ शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

Narsampet temple animal sacrifice news
वारंगल: मंदिर में गांधी जयंती पर विवादित अनुष्ठान, पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश 
Swami Chaitanyanand fully exposed
पुलिस फाइल में चैतन्यानंद पर कितने गंभीर आरोप? दोषी पाए जाने पर कितनी होगी सजा? 
7 Years Old child rescue in haryana
7 साल का अगवा मासूम बच्चा बरामद, मां के पूर्व लिवइन पार्टनर ने किया था अपहरण 
Zubeen Garg mysterious death case
छापे, गिरफ्तारियां और मौत की नई थ्योरी... कैसे उलझ गई सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ मिस्ट्री? 
जाजपुर से शिफ्ट, चौद्वार से फरार, कैदियों की थी ‘फुलप्रूफ प्लानिंग’ (Photo:AI)
जेल में दो कैदियों ने काटीं लोहे की सलाखें, अंधेरे में चकमा देकर हुए फरार, हत्या के आरोप में थे बंद 
Advertisement

पिता-पुत्र ने किया जानलेवा हमला
पुलिस टीम जब हथियार की जांच कर रही थी, तभी अचानक हालात बिगड़ गए. मौके पर मौजूद तुषार और उसके पिता नरेंद्र ने मिलकर नरेश कुमार पर हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने न केवल उन पर हमला किया बल्कि उनका सरकारी फोन और जरूरी कागजात भी छीन लिए. हमला इतना अचानक हुआ कि नरेश कुमार को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा. यह वाकया पुलिस टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था.

गोली चलने की आशंका
क्राइम ब्रांच इंचार्ज नरेश कुमार का कहना है कि जब वह वहां से भाग रहे थे, तभी उन्हें बंदूक का बटन दबने जैसी आवाज सुनाई दी. यह गनीमत रही कि हथियार में गोली नहीं थी, वरना जानलेवा नतीजे सामने आ सकते थे. नरेश कुमार ने किसी तरह अपनी जान बचाई लेकिन इस वारदात ने पूरे पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया. घटना के बाद आरोपी पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए.

पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
इस सनसनीखेज वारदात की खबर पूरे सोनीपत पुलिस विभाग में आग की तरह फैल गई. पुलिस जवानों पर हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. अब पुलिस आरोपी पिता-पुत्र की तलाश में जुटी हुई है. यह घटना साबित करती है कि कानून के रखवाले भी कभी-कभी अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं और जरा सी चूक बड़ा खतरा बन सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement