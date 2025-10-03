सोनीपत: जांच के दौरान क्राइम ब्रांच इंचार्ज पर जानलेवा हमला, आरोपी पिता-पुत्र फरार

हरियाणा के सोनीपत से ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. पुलिस जहां आमतौर पर लोगों की सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जानी जाती है, वहीं इस बार हालात बिल्कुल उलट हो गए. लेकिन सोनीपत की क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 के इंचार्ज नरेश कुमार और उनकी टीम पर ही जानलेवा हमला हो गया.

हथियार की जांच करने पहुंचे अफसर पर आरोपी पिता-पुत्र ने अचानक हमला कर दिया और सरकारी फोन और जरूरी दस्तावेज छीन लिए. घटना के दौरान गोली चलने की आशंका ने मामले को और गंभीर बना दिया. इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है और अब आरोपी पिता-पुत्र की तलाश तेज हो गई है. यह खबर सुनते ही लोग हैरान रह गए कि आखिर पुलिस पर हमला कैसे हो गया.

हथियार की जांच के लिए पहुंची थी टीम

जानकारी के मुताबिक, सोनीपत क्राइम ब्रांच इंचार्ज नरेश कुमार अपने दो साथियों के साथ सरकारी गाड़ी में एक युवक अंकित को लेकर मकान नंबर 406 पहुंचे थे. दरअसल, सोशल मीडिया पर अंकित की अवैध हथियार के साथ फोटो सामने आई थी. जांच में अंकित ने बताया कि हथियार तुषार नाम के युवक का है, जो सेक्टर 14 के मकान में रहता है. इस पर पुलिस टीम उसे लेकर वहां पहुंची और तुषार के पिता नरेंद्र से पूछताछ शुरू कर दी.

पिता-पुत्र ने किया जानलेवा हमला

पुलिस टीम जब हथियार की जांच कर रही थी, तभी अचानक हालात बिगड़ गए. मौके पर मौजूद तुषार और उसके पिता नरेंद्र ने मिलकर नरेश कुमार पर हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने न केवल उन पर हमला किया बल्कि उनका सरकारी फोन और जरूरी कागजात भी छीन लिए. हमला इतना अचानक हुआ कि नरेश कुमार को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा. यह वाकया पुलिस टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था.

गोली चलने की आशंका

क्राइम ब्रांच इंचार्ज नरेश कुमार का कहना है कि जब वह वहां से भाग रहे थे, तभी उन्हें बंदूक का बटन दबने जैसी आवाज सुनाई दी. यह गनीमत रही कि हथियार में गोली नहीं थी, वरना जानलेवा नतीजे सामने आ सकते थे. नरेश कुमार ने किसी तरह अपनी जान बचाई लेकिन इस वारदात ने पूरे पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया. घटना के बाद आरोपी पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए.

पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

इस सनसनीखेज वारदात की खबर पूरे सोनीपत पुलिस विभाग में आग की तरह फैल गई. पुलिस जवानों पर हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. अब पुलिस आरोपी पिता-पुत्र की तलाश में जुटी हुई है. यह घटना साबित करती है कि कानून के रखवाले भी कभी-कभी अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं और जरा सी चूक बड़ा खतरा बन सकती है.

