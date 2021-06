पंजाब: नौकरी दिलाने के बहाने पुलिस अफसर ने किया रेप, नेशनल एथलीट के आरोपों से हड़कंप

पंजाब के लुधियाना से एक रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ऑफिसर ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किया.

ऑफिसर पर लगे इस गंभीर आरोप के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है. पीड़िता महिला नेशनल वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी है और उसने पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाई है. वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की गंभीरता से जांच की बात कर रहे हैं.

पंजाब के पुलिस ऑफिसर पर लगा रेप का आरोप

महिला नेशनल वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी के पुलिस ऑफिसर पर बलात्कार करने का आरोप लगाने से हड़कंप मच गया है. पीड़िता का कहना है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे स्पोर्ट्स कोटे में सरकारी नौकरी का झांसा दिया था. वह उसे बार-बार नौकरी के बहाने निजी होटलों में बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था.

सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने महिला खिलाड़ी से रेप

इतना ही नहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी पुलिस ऑफिसर ने उसका एक अश्लील वीडियो भी बनाया. जिसके चलते वो उसे ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. जब उसे यह पता चला कि वो झूठ बोल रहा है तो महिला ने विरोध किया. फिर पुलिस अफसर ने उसका अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ बलात्कार करता रहा.

Punjab: A national weightlifting player has accused a police official of raping her several times on the pretext of getting her a govt job in sports quota, in Ludhiana.



"Appropriate action will be taken after verifying the allegations," ADCP Pragya Jain said yesterday. pic.twitter.com/XYzVt2s1WG